Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года, предусматривает благоприятный день для рожденных под знаком Стрельцов, Козерогов, Водолеев. Рыбам и Девам стоит быть осторожными. Читайте гороскоп на 28 апреля 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

День будет благоприятным для составления планов, доработок, решения сложных задач. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 апреля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 апреля 2020 для Овнов

День будет полон энергии и хороших эмоций. Плодотворный труд подарит ощущение удовлетворенности собой, которое желательно подкрепить хорошим отдыхом вечером.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 апреля 2020 для Тельцов

Не бойтесь демонстрировать лидерские качества – ваша внутренняя устойчивость и врожденное спокойствие помогут при решении даже самых сложных задач.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 апреля 2020 для Близнецов

Близнецы сегодня могут браться за любую работу, учебу или задачи. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 апреля 2020 для Раков

Можете заняться составлением плана действий на последующие дни. Вероятно, что вам удастся все выстроить лучше всего – так, чтобы и результат был отличный, и вы не устали.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 апреля 2020 для Львов

В этот день Львам важно будет отказаться от критического отношения к себе и другим – постарайтесь воспринимать мир таким, какой он есть. Неприятных разговоров старайтесь избегать и не начинать.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 апреля 2020 для Дев

Важно не давить на близких или коллег – давайте советы только тогда, когда у вас о них просят, а не тогда, когда вам заблагорассудится. Зато уделите больше времени собственному благополучию – иногда позаботиться о себе – это лучший подарок для близких людей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 апреля 2020 для Весов

В распорядке дня сегодня особых изменений и событий не предвидится – все будет протекать по вашему плану. Желательно заняться налаживанием бытовых вопросов – уборкой, закупками, приготовлением пищи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 апреля 2020 для Скорпионов

Астрологи рекомендуют посвятить больше времени близким людям, особенно это касается тех, у кого есть дети. Благоприятное время для общения в семейном кругу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 апреля 2020 для Стрельцов

Эмоции у Стрельцов сегодня могут бурлить, а чувства переполнять – не пугайтесь, а делитесь своей радостью со всем миром.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 апреля 2020 для Козерогов

В первой половине дня вам будет легко удаваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 апреля 2020 для Водолеев

На работе и в личной жизни смело воплощайте эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 апреля 2020 для Рыб

Рыбам сегодня будут присущи эмоциональные вспышки и внутренние конфликты, которые могут стать причиной не слишком хорошего настроения. Старайтесь в моменты неуверенности не принимать важных решений и не браться за ответственную работу.