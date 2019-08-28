Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019 года, предусматривает день, в который стоит быть внимательным к здоровью и не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Сегодня будет легко заводить новые знакомства. Читайте гороскоп на 28 августа 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день важно будет отказаться от критического отношения к себе и другим – постарайтесь воспринимать мир таким, как он есть. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 августа 2019 для Овнов

Будьте внимательны на дороге и не садитесь за руль, если очень перенервничали. Больше времени посвятите отдыху и откажитесь от чрезмерных физических нагрузок. Вы не только психологически нуждаетесь в отдыхе, но и физически тоже.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 августа 2019 для Тельцов

Будьте внимательны при "тяжелой" части работы по дому, уборке. Есть большая вероятность получить бытовую травму. Поэтому не делайте самостоятельно то, что вам не под силу или требует больших усилий.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 августа 2019 для Близнецов

Этот день будет насыщен личными переживаниями. Главное, не берите на себя слишком много ответственности и не обещайте то, что не сможете выполнить. Лучше сделать меньше, но уложиться в срок и не подвести других людей.

Вам стоит быть осторожными с собственным временем – есть большой риск опоздать на важное событие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 августа 2019 для Раков

День очень благоприятен для хобби, чтения или же изучения чего-то нового. Также в средуу можно смело идти на шопинг или же пробовать эксперементировать с внешним видом. Единственное предостережение – представителям этого знака не стоит существенно менять длину волос.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 августа 2019 для Львов

Следите за своим питанием и количеством алкоголя. Вы можете легко набрать вес, от которого будет трудно избавиться в будущем. Лучше соблюдать меру в потребленном.

В начале дня ожидайте приятных новостей, которые могут коснуться очень неожиданной сферы вашей жизни.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 августа 2019 для Дев

В личной жизни не теряйте бдительность и самоконтроль. Не исключено, что у вас будут конфликты именно в этот день. Поэтому постарайтесь не превратить мелкие ссоры в громкий скандал, который может плохо сказаться на вашем доверии друг к другу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 августа 2019 для Весов

Здоровье потребует денежных вложений, но экономить на нем нежелательно. Следите за режимом питания и откажитесь от алкоголя.

Не поддавайтесь на провокации своих недоброжелателей. Родственник или друг, который раздражает вас больше всего, отдалится, и вы сможете спокойно окунуться в личные хлопоты и дела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 августа 2019 для Скорпионов

На работе и в кругу друзей избегайте конфликтов и споров, так как это может обернуться не лучшей ситуацией. Дарите свою улыбку окружающим и день пройдет счастливо.

В конце дня, вероятно, вы встретите человека, с которым давно не виделись. Будьте щедрыми на добрые слова, их от вас очень ждут.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 августа 2019 для Стрельцов

Можно сосредоточиться на своей внешности – сходить к косметологу или поменять прическу. Также день благоприятен для покупок одежды и полного обновления гардероба.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 августа 2019 для Козерогов

Козероги сегодня могут браться за любую работу, учебу или задачу. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.

Можете заняться составлением плана действий на следующие дни. Вероятно, вам удастся все выстроить как можно лучше – так, чтобы и результат был отличным, и вы не переутомились.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 августа 2019 для Водолеев

Больше внимания обращайте на потребности окружающих, в том числе родственников и второй половинки. Гороскоп подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, находящиеся не в наилучшем состоянии.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 августа 2019 для Рыб

День может оказаться конфликтным, поэтому пострайтесь настроиться на позитив и спокойно воспринимать то, что будет происходить вокруг. Не стоит слишком полагаться на слова других, а лучше самому перестраховаться в очень ответственных делах.