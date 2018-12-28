Гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає день вдалий для гулянь з колегами на роботі. При цьому варто бути обачним під час великих застіль. Вдало протікатимуть сьогодні і невеликі зустрічі. Читайте гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

По дому бажано займайтеся несуттєвими, дрібними питаннями. Не рекомендують сьогодні вести справи, які стосуються нерухомості. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 28 грудня 2018 для Овна

Кінець тижня сприятливий для туристичних поїздок. Оберіть нове місце та сміливо вирушайте в подорож! Найкраще вибратися разом із колегами по роботі, це допоможе вам налагодити ділові контакти, які обов'язково допоможуть вам у майбутньому.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 28 грудня 2018 для Тельця

Відмежуйтеся від усіх сторонніх проблем та чужих потреб. Не відвідуйте шумних компаній чи вечірок, а краще проведіть цей день наодинці з собою. Ви переосмислите те, що з вами відбувається та зможете визнати. куди вам рухатись далі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 28 грудня 2018 для Близнюків

Доля на сьогодні приготувала для вас урок. Втім матиме він скоріш позитивне забарвлення. То ж спокійно беріться за вирішення ускладнень, сьогодні для вас головне – зберігати розум ясним, а серце відкритим.

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Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 28 грудня 2018 для Рака

Експериментувати зі стилем та зачіскою найкраще всього у п’ятницю. В цей день ви точно не прогадаєте із вибором і не будете турбуватись про зовнішній вигляд.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 28 грудня 2018 для Лева

Останні дні тижня присвятіть дому – доробіть ремонт, зробіть генеральне прибирання або попрацюйте над перестановкою. Всі ваші починання увінчають успіхом і ви будете особливо задоволені результатом.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 28 грудня 2018 для Діви

Цього дня вам доведеться дуже багато спілкуватися. Не виключено, що ви відновите стосунки зі старим другом або знайомим. До того ж, нові знайомства вам допоможуть у майбутньому, тож не уникайте їх.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 28 грудня 2018 для Терезів

Цього дня будьте дуже обережні з фінансами, особливо з рахунками та банківськими картами. Є великий ризик натрапити на афериста, або загубити картку на вулиці. Також не варто робити великих покупок, адже є ризик придбати неякісний товар, який не прослужить вам довго.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 28 грудня 2018 для Скорпіона

Цей період особливо сприятливий для того, щоб підвести підсумки справи та розставити пріоритети. Також варто скласти план на найближче майбутнє та детально розписати всі кроки. Слідуйте цьому списку і вже через кілька місяців ви побачите перші результати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 28 грудня 2018 для Стрільця

На матеріальне збагачення сьогодні Стрільця розраховувати не варто. А от добра звістка з нізвідки до вас таки прилетіти може.

Добре йтимуть амурні справи. Ввечері рекомендують відправитися на прогулянку, особливо тим, у кого немає пари.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 28 грудня 2018 для Козерога

Присвятіть більше часу та уваги вашим близьким та коханій людини. Якщо ви перебуваєте в шлюбі – то вам потрібно ще й серйозно обговорити плани на майбутнє та вирішити усі конфлікти. Оскільки, це може завадити вашим стосункам в майбутньому. Всі суперечки намагайтесь вирішувати негайно, не чекаючи їхнього загострення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 28 грудня 2018 для Водолія

Цей день матиме для вас дуже сприятливі наслідки у фінансовій сфері. Не виключено, що на вас очікує додатковий заробіток або суттєва надбавка до вашої нинішньої зарплатні. З іншого боку, потрібно бути дуже уважним з власними витратами – на радощах ви можете придбати більше, аніж вам потрібно.

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Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 грудня 2018 для Риб

Друга половина дня сприятлива для продумування нових ідей на роботі, а також навчання. Взагалі, успіх з навчанням буде вас не покидати ще найближчих кілька місяців. Тож візьміть максимум з цього періоду!