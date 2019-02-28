Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня 28 февраля 2019 - гороскоп для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2019 года, предусматривает день с довольно позитивным окрасом, впрочем от некоторых неприятностей уберечься все же будет непросто. Читайте гороскоп на 28 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Не лучший день, чтобы идти за покупками, в банк или в госучреждения. У тех, кто отправится в дальнюю дорогу, могут возникнуть мелкие осложнения, которые впрочем не принесут большого вреда, если вы воздержитесь от нервов и паники. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Овнов

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Овнов

Направьте свою энергию в мирное и позитивное русло – и день пройдет хорошо. Сегодня Овнов ждут приступы радикализма и нежелание идти на компромисс, а это, конечно, может иметь не самые лучшие последствия.

День не удачен для любовных поисков, однако тем, у кого уже есть пара, советуют выделить время и провести его с любимым человеком.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Тельцов

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Тельцов

В этот день главными вашими спутниками будет смелость и уверенность. Доводите начатые дела до конца. Вас будет сопровождать уверенность и вдохновение.

В отношениях с родными и друзьями отбросьте строгость и проявите ласку – это воздастся вам сторицей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Близнецов

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Близнецов

В этот день вам представится возможность осмотреть с высоты последние события в вашей жизни и сделать выводы. Высокие шансы увидеть связи, которые не замечали, и изменить ситуацию в свою пользу.

Удачное время для начала нового дела и налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Раков

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Раков

Раки, которые вынашивали месть и задумывали ее реализацию, сегодня могут нанести вред невинным людям. Поэтому стоит дважды подумать перед тем, как решаться на агрессивные действия в отношении других.

При удачных обстоятельствах, в этот день вам может выпасть возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Львов

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Львов

Для Львов, которые недовольны своим местом работы, сейчас идеальное время браться за написание своего резюме. Так, вооруженные несокрушимой верой в себя, вы вскоре сможете найти себе лучшее место в жизни.

Период благосостояния неизбежно близок, гороскоп предполагает момент внезапного поворота в вашей карьере.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Дев

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Дев

Высокий уровень самокритичности сегодня поможет Девам лучше отделять действительно важное от того, что имеет сомнительное значение. Благоприятными будут разговоры с родственниками. Есть высокие шансы, что удастся достичь взаимопонимания в вопросе, который давно не давал покоя.

Старайтесь больше двигаться. Если погода позволяет, устройте велосипедную или пешую прогулку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Весов

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Весов

Весам сегодня будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

Личная жизнь в этот день может выйти на первый уровень. Одинокие могут влюбиться и завязать крепкие отношения. Звезды будут способствовать, и такой шанс действительно есть.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Скорпионов

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Скорпионов

Для Скорпионов день будет протекать гармонично и слаженно – текущие дела не будут выбивать из колеи, а их добросовестное выполнение может принести настоящее удовольствие.

Скорпионам, у которых есть семья, астрологи рекомендуют уделить ей больше времени. Проведите вечер рядом с близкими – смело отправляйтесь на прогулку или поиграйте в интересную настольную игру дома. Такие занятия дадут долговременный положительный эффект.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Стрельцов

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Стрельцов

В распорядке дня Стрельцов сегодня особых изменений и событий не предвидится – все будет протекать по вашему плану. Желательно заняться налаживанием бытовых вопросов, уборкой, покупками, приготовлением пищи.

Стоит также посвятить больше времени близким людям, особенно это касается тех, у кого есть дети. Благоприятное время для общения в семейном кругу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Козерогов

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Козерогов

Возможно решение ситуации, с которой давно не можете справиться. Небесные покровители усилят ваши старания, а потому затраченные усилия имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации.

Не встревайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важные дела или ответственную работу на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергии в этот день важно найти применение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Водолеев

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Водолеев

День выдастся сложным и богатым на события – как приятные, так и проблемные. Справиться с вызовами поможет интуиция и трезвое мышление.

Эмоциональные натуры могут испортить отношения не только внутри близкого круга общения, но даже повлиять на мнение о себе в кругу дальних знакомых.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Рыб

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Рыб

Рыбам сегодня очень может понадобиться сила воли и целеустремленность. Впрочем найти их будет задачей не из простых. Желательно слишком не лениться, ваши даже малейшие недоработки в этот день могут быть разоблачены.

Высокие шансы на конфликтные ситуации с семьей. Возникнуть они могут на фоне разговоров о финансах и при распределении обязанностей. Постарайтесь не "закипать" и со временем все удастся уладить.

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новости культуры Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 канал
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