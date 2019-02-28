Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2019 года, предусматривает день с довольно позитивным окрасом, впрочем от некоторых неприятностей уберечься все же будет непросто. Читайте гороскоп на 28 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Не лучший день, чтобы идти за покупками, в банк или в госучреждения. У тех, кто отправится в дальнюю дорогу, могут возникнуть мелкие осложнения, которые впрочем не принесут большого вреда, если вы воздержитесь от нервов и паники. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Овнов

Направьте свою энергию в мирное и позитивное русло – и день пройдет хорошо. Сегодня Овнов ждут приступы радикализма и нежелание идти на компромисс, а это, конечно, может иметь не самые лучшие последствия.

День не удачен для любовных поисков, однако тем, у кого уже есть пара, советуют выделить время и провести его с любимым человеком.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Тельцов

В этот день главными вашими спутниками будет смелость и уверенность. Доводите начатые дела до конца. Вас будет сопровождать уверенность и вдохновение.

В отношениях с родными и друзьями отбросьте строгость и проявите ласку – это воздастся вам сторицей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Близнецов

В этот день вам представится возможность осмотреть с высоты последние события в вашей жизни и сделать выводы. Высокие шансы увидеть связи, которые не замечали, и изменить ситуацию в свою пользу.

Удачное время для начала нового дела и налаживания связей. Общение с людьми будет протекать непринужденно и легко, поэтому новые знакомства могут принести приятные бонусы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Раков

Раки, которые вынашивали месть и задумывали ее реализацию, сегодня могут нанести вред невинным людям. Поэтому стоит дважды подумать перед тем, как решаться на агрессивные действия в отношении других.

При удачных обстоятельствах, в этот день вам может выпасть возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Львов

Для Львов, которые недовольны своим местом работы, сейчас идеальное время браться за написание своего резюме. Так, вооруженные несокрушимой верой в себя, вы вскоре сможете найти себе лучшее место в жизни.

Период благосостояния неизбежно близок, гороскоп предполагает момент внезапного поворота в вашей карьере.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Дев

Высокий уровень самокритичности сегодня поможет Девам лучше отделять действительно важное от того, что имеет сомнительное значение. Благоприятными будут разговоры с родственниками. Есть высокие шансы, что удастся достичь взаимопонимания в вопросе, который давно не давал покоя.

Старайтесь больше двигаться. Если погода позволяет, устройте велосипедную или пешую прогулку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Весов

Весам сегодня будет характерна повышенная самооценка, что придаст сил для решения текущих задач. Легко будет удаваться поиск достойных союзников в коммерческих и личных делах.

Личная жизнь в этот день может выйти на первый уровень. Одинокие могут влюбиться и завязать крепкие отношения. Звезды будут способствовать, и такой шанс действительно есть.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Скорпионов

Для Скорпионов день будет протекать гармонично и слаженно – текущие дела не будут выбивать из колеи, а их добросовестное выполнение может принести настоящее удовольствие.

Скорпионам, у которых есть семья, астрологи рекомендуют уделить ей больше времени. Проведите вечер рядом с близкими – смело отправляйтесь на прогулку или поиграйте в интересную настольную игру дома. Такие занятия дадут долговременный положительный эффект.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Стрельцов

В распорядке дня Стрельцов сегодня особых изменений и событий не предвидится – все будет протекать по вашему плану. Желательно заняться налаживанием бытовых вопросов, уборкой, покупками, приготовлением пищи.

Стоит также посвятить больше времени близким людям, особенно это касается тех, у кого есть дети. Благоприятное время для общения в семейном кругу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Козерогов

Возможно решение ситуации, с которой давно не можете справиться. Небесные покровители усилят ваши старания, а потому затраченные усилия имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации.

Не встревайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важные дела или ответственную работу на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергии в этот день важно найти применение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Водолеев

День выдастся сложным и богатым на события – как приятные, так и проблемные. Справиться с вызовами поможет интуиция и трезвое мышление.

Эмоциональные натуры могут испортить отношения не только внутри близкого круга общения, но даже повлиять на мнение о себе в кругу дальних знакомых.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 февраля 2019 для Рыб

Рыбам сегодня очень может понадобиться сила воли и целеустремленность. Впрочем найти их будет задачей не из простых. Желательно слишком не лениться, ваши даже малейшие недоработки в этот день могут быть разоблачены.

Высокие шансы на конфликтные ситуации с семьей. Возникнуть они могут на фоне разговоров о финансах и при распределении обязанностей. Постарайтесь не "закипать" и со временем все удастся уладить.