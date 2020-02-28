Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2020 года, предусматривает день, в который полезно будет избегать сплетен. Они принесут больше путаницы, чем выгоды. Читайте гороскоп на 28 февраля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале

Сегодня лучше отказаться от чрезмерного обдумывания всего и всех. Такая установка сделает день удачным. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 февраля 2020 для Овнов

Сегодня ваши прошлые старания начнут приносить свои плоды. Те, кому повезет, получат в этот день награду. Не переживайте слишком сильно и не обременяйте себя мыслями. Дайте судьбе делать ее дела.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 февраля 2020 для Тельцов

Не отказывайтесь от помощи других на работе и дома. Иначе будете иметь шансы вернуться к исходной точке из-за чрезмерной работы. Тайны других, которые вы случайно можете узнать, лучше держать при себе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 февраля 2020 для Близнецов

Близнецы откроют новые причины, которые будут стимулировать реорганизовать жизнь. Впрочем, не стоит заставлять окружающих выполнять ваши планы. Помните, что у каждого своя дорога и идти с вами по вашей люди должны лишь по собвственному желанию.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 февраля 2020 для Раков

Возможна потеря контроля над многими делами, особенно в вопросе работы. Не нужно принимать все обвинения на себя и единолично за все отвечать. Для расслабления вытащите друзей или партнера на прогулку или вечеринку.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 февраля 2020 для Львов

Не удивляйтесь сегодня странным выходкам или идеям коллег. Сначала вы будете чувствовать себя так, будто вас втянуло в вихрь событий. Впрочем, сопротивляться нет смысла, дайте жизни течь своим естественным путем. Вы увидите, что это будет довольно весело и интересно.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 февраля 2020 для Дев

Составьте хороший и реалистичный план действий и наметьте цель. Не позволяйте страхам других отвлекать вас от того, что вы собираетесь сделать. И это касается не только работы, но и домашних дел. Вы добьетесь успеха, если будете доверять себе.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 февраля 2020 для Весов

В этот день Весам стоит закончить затяжные дела, впрочем, настроения это может и не прибавить. Ощущение усталости и желание скрыться подальше будут вполне естественными, особенно для тех, кто получит порцию обвинений в проблемах других. Сделайте паузу для отдыха.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 февраля 2020 для Скорпионов

Давно утерянная находка в этот день может вернуться к представителям знака. Не помешает запланировать уборку дома. Вечер будет благоприятным для посиделок в дружеском кругу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 февраля 2020 для Стрельцов

Сегодня Стрельцам повезет – они будут, как кошка с девятью жизнями. Также вы сможете увидеть четкий пример того, как ваши решения влияют на будущее. Возможно, вы задумаетесь о переменах, которые помогут вам стать более открытым.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 февраля 2020 для Козерогов

Сегодня Козерогам понадобятся мир и чувство безопасности. Вас может поразить услышанная история, которая к тому же сподвигнет вас к существенному изменению. Не обещайте себе проделать много работы, соразмерите ситуацию с вашими силами.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 февраля 2020 для Водолеев

Не позволяйте сегодня себе лениться и замедляться без надобности. Откажитесь от некачественного выполнения своей работы, потом вам будет трудно отмыть свою репутацию.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 февраля 2020 для Рыб

Сегодня Рыбы смогут начать смотреть на важные для них вещи под совершенно другим углом. Стоит довериться своей интуиции и начать действовать по-своему. Твердость в действиях будет приносить результаты.