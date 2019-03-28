Гороскоп на сегодня, 28 марта 2019 года, предусматривает удачный день для коротких встреч. Стоит найти время на отдых. Читайте гороскоп на 28 марта 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

В целом день будет протекать в позитивном и энергичном русле – много кто будет чувствовать прилив сил и улучшение эмоционального фона. Время благоприятно для планирования ответственных дел, проведения важных разговоров. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 марта для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 марта 2019 для Овнов

День не слишком благоприятен для Овнов, которые занимаются недвижимостью: возможны неожиданные повороты в делах и выявление подводных камней.

Сейчас благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы за несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественное.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 марта 2019 для Тельцов

Позитивного мышления недостаточно для достижения желаемого. Необходимо избавляться от привычек, которые являются главными врагами гармонии и счастья. Например, если вы игнорируете свои обязанности в отношении того, за что несете ответственность, то наносите непоправимый вред своему будущему.

Сегодня имеете высокие шансы получить новые знания и разобраться со сложным вопросом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 марта 2019 для Близнецов

Желательно составить план действий, которые нужно выполнить, чтобы достичь своих мечтаний и планов. Затраченные результаты принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте запланированное.

Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение. Можно найти интересный курс в интернете и тут же за него взяться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 марта 2019 для Раков

День не лучший для общения со старшими людьми – возможны конфликты. Проявите немного сдержанности и не принимайте все услышанное близко к сердцу, и тогда ссор удастся избежать.

Рабочие дела будут удаваться без особых эксцессов, есть высокие шансы найти общий язык с нужными людьми.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 марта 2019 для Львов

Львам в этот день стоит с осторожностью проводить переговоры и обсуждать острые принципиальные вопросы. Делами, которые требуют повышенной концентрации внимания и ответственности, стоит заняться как можно раньше.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 марта 2019 для Дев

Внешние обстоятельства будут способствовать укреплению и развитию договорных отношений для Дев. Если вы давно планировали поговорить с начальником – сделайте это сегодня. Есть высокие шансы, что переговоры пройдут успешно.

В этот день следует сосредоточить внимание на собственных целях и начать работать над их реализацией.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 марта 2019 для Весов

Не игнорируйте свои обязанности. Необходимо решать проблемы в своей жизни и нести ответственность за поступки! Помните, что действия – это форма самопомощи, от которой ни в коем случае нельзя уклоняться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 марта 2019 для Скорпионов

Скорпионам лучше отложить дела, которые требуют точности и продуманности. Есть шансы допустить ошибки, однако, если чувствуете себя собранными и полными сил – можно браться за любое дело.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 марта 2019 для Стрельцов

Отбросьте лень и принимайтесь за дела – смело начинайте новое и решительно шагайте к исполнению своих мечтаний и замыслов. Благоприятное время для занятий делами, которые требуют креативного подхода, инициативности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 марта 2019 для Козерогов

От сплетен лучше отказаться – нечестное слово может воздасться сторицей. Также категорически противопоказана и лень.

Стоит взяться за свое здоровье – подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питание и привычки. Звёзды будут способствовать изменениям.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 марта 2019 для Водолеев

Доводите начатое до конца и не отступайте, и тогда удача может улыбнуться вам. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя.

На сегодня есть предостережения относительно финансовых дел. Стоит быть внимательным.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 марта 2019 для Рыб

Не критикуйте и не осуждайте других, спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения – не нужно всегда и со всеми бороться. Старайтесь понять других людей и почему они делают именно так, а не иначе. Научитесь слушать других, не перебивая. Просто воспринимайте, как есть.