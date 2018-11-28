Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для монотонной работы. Стоит искать креативные решения в будничных делах. Читайте гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день не стоит бросаться в авантюры и начинать неоднозначные проекты. Лучше отложить подобные решения до более благоприятных времен. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 ноября для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 ноября 2018 для Овна

День для большинства представителей знака будет полон бодрой энергии и силы, направленной в позитивное русло. Его желательно посвятить благотворительности, отдыху, выполнению просьб других людей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 ноября 2018 для Тельца

Не слишком удачный день для новых начинаний на работе, однако монотонный и привычный труд негативных сюрпризов не принесет. От важных разговоров с руководством сегодня стоит отказаться в случае, если не чувствуете себя эмоционально спокойным.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 ноября 2018 для Близнецов

Несмотря на все сегодня представителям знака будет присущ оптимистический настрой, который и позволит сохранить адекватность и избежать импульсивных поступков с негативными последствиями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 ноября 2018 для Рака

Семейным представителям знака противопоказано в этот день выяснять отношения. Возьмите себе на вооружение холодный расчет и выдержите паузу в острых ситуациях.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 ноября 2018 для Льва

Стоит проявлять осторожность со здоровьем и не перегружать себя дорогой, потому что это может иметь не лучшие последствия.

Стоит заниматься привыкшими делами. Вряд ли будут происходить непредсказуемые события, неожиданные ситуации – ни хорошие, ни плохие. День хорошо подходит для усвоения знаний, полученных ранее.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 ноября 2018 для Девы

В этот день стоит быть осторожным со своим здоровьем, избегать подозрительных и тяжелых продуктов, самолечения и экстремальных ситуаций.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 ноября 2018 для Весов

Весы имеют высокие шансы завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы. Задуманные дела будут удаваться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 ноября 2018 для Скорпиона

Скорпионы в этот день будут просто таки воплощением инициативного работника – вам захочется поработать на славу и качественный результат. Непременно примените эту энергию, однако во время командной работы отстаивайте свои идеи с осторожностью. Ваше настроение в этот день будет мирным, поэтому сделать это получится легко.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 ноября 2018 для Стрельца

Для Стрельцов прогнозируют на сегодня очень спокойный и гармоничный день. Он удастся особенно добрым, если вы посвятите его семье, родственникам или друзьям.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 ноября 2018 для Козерога

Астрологи рекомендуют зря не впадать в отчаяние и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем вы ожидали. Конечно же только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 ноября 2018 для Водолея

Неплохим и достаточно плодотворным день будет для делового сотрудничества. Впрочем, решения могут даваться не так и легко.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 ноября 2018 для Рыб

Есть высокие шансы начать волноваться за своего партнера. Критическим представителям знака может показаться, что этот человек мешает вашему личностному росту и развитию. Вероятно, вы захотите требовать гораздо больше свободы, чем раньше. Стоит набраться терпения и тихо переждать этот потенциально взрывоопасный период.