Гороскоп на сегодня, 28 октября 2019 года, предусматривает удачный понедельник для дел с деньгами. В то же время не помешает хорошенько позаботиться о своем здоровье. Читайте гороскоп на 28 октября 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Лучше не пренебрегать сегодня планами, которые приготовили себе с прошлой недели. Стоит браться за дела и тщательно их выполнять. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 октября 2019 для Овнов

Начало недели благоприятно для дел по дому: уборка или мелкий ремонт. Привлеките к этим делам и вашего любимого человека.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 октября 2019 для Тельцов

Тельцам стоит быть осмотрительными со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, улаживать который у вас не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 октября 2019 для Близнецов

В финансовом плане возможны позитивные новости, которые вы давно ждали, однако окончательно дивиденды вы получите, скорее всего, не сразу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 октября 2019 для Раков

Будьте осмотрительными на дороге и при исполнении не самых безопасных работ. Не помешает осторожность и в общении, старайтесь говорить только о собственных чувствах и не обвинять других.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 октября 2019 для Львов

Очень вероятно, что вас этот день ждет много соблазнов. Вероятно, вам захочется съесть двойную порцию торта или выпить лишний бокал вина. Будьте осторожными, поддаваясь таким "маленьким страстям".

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 октября 2019 для Дев

Важные вопросы сегодня удастся обсудить при непринужденных обстоятельствах, что изрядно придаст вам вдохновения.

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 октября 2019 для Весов

Весам сегодня стоит ожидать успеха – вам будет удаваться точно, легко и понятно выражать свои замыслы.

Беритесь за все с рвением, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, да и истощение вам ни к чему.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 октября 2019 для Скорпионов

В этот день Скорпионы будут очень коммуникабельными. Впрочем, будьте осмотрительны, когда будете рассказывать небольшие тайны и факты о довольно известной персоне. Вас могут обвинить в клеветничестве. Впрочем, личные дела сегодня будут удаваться как никогда легко.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 октября 2019 для Стрельцов

Стабильность – главное слово для Стрельцов в этот день. Вероятнее всего, что все будет идти так, как вы планировали, и на ваш комфорт и планы никто не будет посягать.

Со стороны будет казаться, что этот день вы проведете скучно, но на самом деле нотки консерватизма вам будут по нраву. Возможны неожиданные поступки близких, однако ваш внутренний покой эти ситуации не пошатнут.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 октября 2019 для Козерогов

Задуманные Козерогами дела будут удаваться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления задуманного, решения трудных вопросов и проблем.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 октября 2019 для Водолеев

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении сегодня пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения. Время благоприятное для взвешенных действий и неторопливых решений.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 октября 2019 для Рыб

Рыб сегодня посетит мощный прилив вдохновения. Используйте его на воплощение близких сердцу замыслов. Важные дела, особенно те, которые связаны с семьей и домом, стоит решать в первой половине дня.