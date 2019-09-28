Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019 года, предусматривает день, благоприятный для тех, кто задумал отдых, встречи с друзьями. Можно идти в гости или устраивать маленькие празднования у себя дома. Читайте гороскоп на 28 сентября 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Полезно заниматься делами, направленными на саморазвитие. Хорошее время, чтобы строить планы и взвешивать риски и выгоды новоиспеченных идей. В этот день следует отказаться от любых азартных игр и им подобного. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 23 – 29 сентября 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 сентября 2019 для Овнов

Овнам рекомендуют сегодня быть особенно сдержанными и не выплескивать на близких возможные негативные переживания. При таких обстоятельствах день удастся.

Найдите достойное применение для своей энергии – возьмитесь за кропотливую работу и настроение улучшится.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 сентября 2019 для Тельцов

Стоит заняться рутинными делами, желательно физической работой. День также удачен для науки и исследовательской работы.

Среди людей стоит быть особенно приветливым – это придаст вам привлекательности и убережет от неприятностей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 сентября 2019 для Близнецов

Постарайтесь контролировать эмоции и отдавайте предпочтение трезвому и рациональному мышлению. При таких обстоятельствах день пройдет спокойно и удачно. Вечером не забудьте выйти на прогулку или почитать увлекательную книгу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 сентября 2019 для Раков

День будет благоприятным для Раков, которые занимаются бизнесом, торговлей. Звезды будут помогать тем, кто должен решить дела с нечестными конкурентами, завистниками.

В целом это удачное время для покупок, поездок, путешествий, знакомств, переезда, финансовых операций, начала сотрудничества, обновлений и изменений.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 сентября 2019 для Львов

Не забывайте быть искренними и щедрыми. Проявленная доброта принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

Рекомендуется соблюдать осторожность в делах связанных с домом и близкими. Возможно возникновение раздражающих ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.

Читайте также: Гороскоп на 2019 Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 сентября 2019 для Дев

Девам сегодня будет по силам справиться с большим объемом работ. Можно браться за дела, требующие повышенной концентрации внимания и незаурядной ответственности – характер и боевой дух вам будет помогать.

Лениться категорически противопоказано – разочарование, злость и плохое настроение гарантированы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 сентября 2019 для Весов

Весам в этот день стоит с осторожностью проводить переговоры и обсуждать острые принципиальные вопросы. Делами, которые требуют повышенной концентрации внимания и ответственности стоит заняться как можно раньше.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 сентября 2019 для Скорпионов

Не будет лишней предусмотрительность, и прежде чем приобрести игрушку, подумайте, есть ли у вас все необходимое для комфорта. Возможны непредвиденные расходы, которые могут сожрать значительную часть ваших финансов.

Сегодня особое внимание стоит уделить вашему поведению. Возможно есть реакции от которых вам следует отказаться, чтобы сделать свою жизнь более качественной.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 сентября 2019 для Стрельцов

У одиноких Стрельцов день пройдет предсказуемо и спокойно, а вот тем, у кого есть любимый человек может захотеться влезть в конфликт. Постарайтесь быть сдержанными и не наговорить лишнего родному человеку.

Возможны ссоры и недоразумения и на работе – постарайтесь в такие моменты быть терпимыми и добрыми.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 сентября 2019 для Козерогов

Хорошее время для построения новых отношений и романтических приключений. Ваши дипломатические качества будут на высоте, однако избегайте шокирующих высказываний.

Не исключены приятные знакомства, в том числе и романтические. Амурные дела сегодня будут протекать спокойно и без эксцессов.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 сентября 2019 для Водолеев

Не стоит расслабляться! Трудные задачи Водолеям сегодня будут под силу. Особенно хорошо будет протекать любая физическая работа – она поможет разрядиться и избавиться от избытка эмоций.

Достаточно внимания стоит уделить рациону – избегайте некачественных продуктов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 сентября 2019 для Рыб

Постарайтесь не принимать слишком важных решений – старайтесь заниматься менее важными делами, особенно в сфере финансов. В то же время день будет благоприятным для научной и творческой деятельности.