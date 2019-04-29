Гороскоп на 29 апреля для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня 29 апреля 2019 - гороскоп для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 квітня для всіх знаків зодіаку / 24 канал

Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2019 года, предусматривает удачный день для составления планов. В этот день стоит найти время на родных. Читайте гороскоп на 29 апреля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Благоприятным 29 апреля будет для встреч с друзьями и разрешения дел, которые требуют изрядной затраты сил. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 апреля для всех знаков зодиаку

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на квітень 2019 для Овнів

Гороскоп на 29 апреля 2019 для Овнов

День для вас ничего плохого не предвещает, а в авантюры вы и так вряд ли планировали кидаться. Однако 29 апреля вы не будете терпеть ничьей власти и будете готовы действовать только по собственному усмотрению.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на квітень 2019 для Тельців

Гороскоп на 29 апреля 2019 для Тельцов

Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в ящик не один день.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на квітень 2019 для Близнюків

Гороскоп на 29 апреля 2019 для Близнецов

Одиноким Близнецам в этот день новых любовных историй лучше не начинать, ваше чрезмерное упрямство может показать вас не в лучшем свете.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на квітень 2019 для Раків

Гороскоп на 29 апреля 2019 для Раков

У представителей этого знака в 29 апреля все будет спокойно – даже, если вокруг вас все будут бегать или метушитимуться, вы будете сохранять изрядное внутреннее равновесие и гармонию.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на квітень 2019 для Левів

Гороскоп на 29 апреля 2019 для Львов

Стоит отказаться от поступков с двойным смыслом – будьте честными, в противном случае имеете высокие шансы поплатиться за даже небольшую ложь. В отношении родных проявляйте уважение, и такое ваше отношение отдастся сторицей.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на квітень 2019 для Дів

Гороскоп на 29 апреля 2019 для Дев

В любовной сфере вы можете ощутить дикую страсть, однако для рискованных или необдуманных амурных авантюр этот день подходит не лучшим образом. Семейным Девам и тем, у кого есть пара, такой настрой придется по душе. А вот одиноким стоит прибегнуть к осторожности, однако переживать не стоит – не нарубить дров вам поможет ваше благоразумие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на квітень 2019 для Терезів

Гороскоп на 29 апреля 2019 для Весов

Необходимо взять себя в руки и показать собственную надежность, силу и трезвость жизненных расчетов. Если не хватает внутренних резервов покоя, пустите в ход красноречие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на квітень 2019 для Скорпіонів

Гороскоп на 29 апреля 2019 для Скорпионов

На работе и дома дела будут идти умеренно хорошо, но осторожность лишней не будет. Возможен успех в решении давних проблем.

Сейчас высок риск травм и аварий. Берегитесь и избегайте опасных ситуаций.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на квітень 2019 для Стрільців

Гороскоп на 29 апреля 2019 для Стрельцов

В этот день пострайтесь быть честным с собой и проанализируйте свои действия и мысли. Полезной будет прогулка на свежем воздухе и общения с природой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на квітень 2019 для Козерогів

Гороскоп на 29 апреля 2019 для Козерогов

Тем, кому придется работать, на работе желательно не спешить. Вам это будет под силу, если не будете брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на квітень 2019 для Водоліїв

Гороскоп на 29 апреля 2019 для Водолеев

Возможно неожиданное радостное известие. Везение в этот день на вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на квітень 2019 для Риб

Гороскоп на 29 апреля 2019 для Рыб

Солнце движется вам на пользу, добавит вам особой силы в начинаниях. Однако бросайтесь в дела только с головой – время не слишком хорошо для накопления материального.

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Созданный в пробирке: маленький детеныш большого индийского носорога – трогательные фото и видео
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Теги: LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака Гороскоп
Источник: 24 канал
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