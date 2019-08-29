Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019 года, предусматривает удачный день для познания. Сегодня можно смело браться за сложные задачи. Читайте гороскоп на 29 августа 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Благоприятное время для экспериментов. Смело можно пробовать новое, заводить знакомства, начинать новые книги. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 августа 2019 для Овнов

Посвятите время невыполненным делам, которые накопились в течение последнего месяца. Если вы этого не сделаете – ваш будущий отпуск может оказаться под угрозой.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 августа 2019 для Тельцов

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Это же касается и тех, кто этот день проведет на работе – возьмитесь за дело, которое вам по душе, а не то, которое в приоритет поставили ваши коллеги.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 августа 2019 для Близнецов

Будьте внимательны к количеству потребленного алкоголя, ведь это может негативно отразиться на общении с вашими близкими. Также контролируйте свои слова и будьте искренними.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 августа 2019 для Раков

Во второй половине дня, вы будете более энергичными и выносливыми, чем обычно. Позвольте себе сполна насладиться моментами влюбленности и радости.

Следует найти время для себя, поскольку будничные заботы могут нарушить внутреннюю гармонию.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 августа 2019 для Львов

Чтобы добиться успеха, стоит рискнуть! Это касается не только работы, поскольку у Львов есть перспективы романтического знакомства, которые позволят одиноким встретить своего партнера. Вам будет нелегко сдержать волну эмоций и чувств, да это и не нужно делать, особенно если вас переполняет радость.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 августа 2019 для Дев

Не игнорируйте своих любимых, ваша поддержка им сейчас очень нужна. Если вы находитесь в отношениях, то будьте осторожны с ревностью. Это может принести новые проблемы в личной жизни. Поэтому лучше попробуйте все же доверять своему партнеру.

Не упустите возможность поехать куда-то с семьей – поездка будет удачной.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 августа 2019 для Весов

В этот день вам улыбнется удача: готовьтесь к интересным встречам и звонкам. А еще стоит позаботиться о себе, в конце дня устройте себе релакс-программу, которая поможет снять напряжение и стресс после интенсивной работы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 августа 2019 для Скорпионов

Эти сутки обеспечат вам целый спектр впечатлений. Если вы влюблены, то роман может резко пойти вверх. Дела будут идти хорошо, однако стоит творчески подойти к решению вопросов. Желательно наполнить свою жизнь большим многообразием интересных заданий.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 августа 2019 для Стрельцов

Облегченно сможете выдохнуть после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Не забудьте в этот день и о развлечениях и амурных делах – вы это заслужили!

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 августа 2019 для Козерогов

Перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 августа 2019 для Водолеев

В этот день стоит быть осторожным с искушениями. Даже заманчивое предложение от хорошего знакомого может оказаться не таким уж и безоблачным. Будьте осторожны и искренни в семейных вопросах.

Особенно не берите в голову слова со стороны о родных, а оберегайте ваше семейное тепло.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 августа 2019 для Рыб

Этот день благоприятен для решения любых вопросов на работе. В награду вы сможете существенно улучшить свое финансовое положение.

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день максимально спокойно: прогуляйтесь по парку, поразмышляйте наедине о планах на будущее.