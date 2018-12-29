Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака предусматривает день, в который стоит быть внимательным к здоровью и не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Сегодня будет очень просто простудиться. Читайте гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день важно будет отказаться от критического отношения к себе и другим – постарайтесь воспринимать мир таким, каким он есть. Старайтесь избегать неприятных разговоров и не начинать их. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 29 декабря 2018 для Овна

День очень благоприятен для хобби, чтения или же изучения чего-то нового. Также в субботу можно смело идти на шопинг или же пробовать эксперементировать с внешним видом. Единственное предостережение – представителям этого знака не стоит существенно менять длину волос.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 29 декабря 2018 для Тельца

Лучше сосредоточиться на своей внешности – сходить к косметологу или изменить прическу. Также день благоприятен для покупок одежды и полного обновления гардероба.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 29 декабря 2018 для Близнецов

Посвятите время невыполненным делам, которые накопились в течение последнего месяца. Если вы этого не сделаете – ваш будущий отпуск может оказаться под угрозой.

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Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 29 декабря 2018 для Рака

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Это же касается и тех, кто этот день проведет не работе – возьмитесь за дело, которое вам по душе, а не то, которое в приоритет поставили ваши коллеги.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 29 декабря 2018 для Льва

Будьте внимательны к количеству потребленного алкоголя, ведь это может негативно отразиться на общении с вашими близкими. Также контролируйте каждое свое слово и не обещайте того, что не сможете выполнить.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 29 декабря 2018 для Девы

В финансовом плане будьте очень внимательны. Есть большая вероятность, что вас попытаются обмануть или же просто что-то похитить. Поэтому, выходя в людное место – внимательно следите за всеми своими вещами и лучше не носите с собой большие суммы денег.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 29 декабря 2018 для Весов

Тщательнее подходите к вопросам оздоровления и процедур, которые способны укрепить иммунитет. Иначе вы рискуете подхватить простуду и провести на больничном минимум неделю. Если у вас есть возможность, то стоит уйти в отпуск.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 29 декабря 2018 для Скорпиона

Проблемы решайте по мере их поступления. За помощью обращайтесь к своему партнеру. Меньше слушайте советов посторонних людей и старайтесь не сплетничать о своем ближайшем окружении, ведь вы можете испортить отношения с друзьями.

Свои планы на будущее держите при себе и не допускайте, чтобы в ваши конфликты с близким человеком вмешивались родственники.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 29 декабря 2018 для Стрельца

Вскоре вас ожидает путешествие, которое принесет много новых знакомых. Будьте внимательны с транспортом, если есть возможность не брать собственный автомобиль – выберите лучше автобус или же поезд. Ведь не исключены поломки вашего транспорта, которые повлекут за собой существенные финансовые затраты.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 29 декабря 2018 для Козерога

Рассудительность и терпеливость позволит вам достичь желаемого результата на работе. Во второй половине дня лучше всего заняться рутинной работой, в частности, работой с бумагами.

Будьте внимательны на дороге, во время занятий спортом и в быту. Не исключены переломы или ожоги, поэтому будьте настороже. Также стоит отказаться от загара возле водоемов.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 29 декабря 2018 для Водолея

Стоит поехать в путешествие. Это может быть как дальняя поездка ради отдыха, так и посещение родственников или друзей. Именно во второй половине недели вам действительно удастся отдохнуть от всех проблем и принять важные для себя решения.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 декабря 2018 для Рыб

Будьте очень внимательны к своим финансам. За слишком большое доверие к рекламе, вы можете купить не нужный вам продукт. При этом, можете потратить большую сумму денег, но не получите желаемых результатов от покупки.