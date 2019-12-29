24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

34 Читати новину українською
Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, предусматривает вдумчивый день. Сегодня не стоит быть слишком строгим к своим поступкам. Читайте гороскоп на 29 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сутки будут благоприятными для встреч, романтических свиданий и творческих занятий. Сегодня можно надеяться на важные моменты, которые для некоторых принесут изменения в жизнь. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на грудень 2019 для Овнів

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Овнов 

Вы сегодня будете не слишком радикальны и консервативны в своем отношении и взглядах. Будьте открыты к новым и захватывающим возможностям. Не позволяйте мыслям, основанным на страхе, ограничивать ваши действия.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на жовтень 2019 для Тельців

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Тельцов

День будет стабильным и спокойным, а также благоприятным для принятия важных финансовых решений. Вы можете получить ценный совет от уважаемого профессионала.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на грудень 2019 для Близнюків

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Близнецов

Удачный день, чтобы отбросить то, что мешает вам развиваться. Избавьтесь от ситуаций, которые вас беспокоят, и смело открывайтесь новым возможностям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на грудень 2019 для Раків

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Раков

Наступил день, в который вы задумаетесь о своих достижениях. Вам нужно набраться мужества и спокойно планировать следующие шаги. Запасайтесь терпением, но не тратьте времени зря. Посмотрите на прогресс с более широкой точки зрения.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на грудень 2019 для Левів

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Львов

В этот день, возможно, придется попрощаться с кем-то или чем-то. Вы можете почувствовать грусть из-за того, что что-то придется отпускать. Вероятно, вам придется принимать тяжелые решения и прекращать нездоровые отношения. Не сжигайте мосты.

Читайте также: Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на грудень 2019 для Дів

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Дев

Ждите хороших новостей. Сегодня ваши надежды и желания сбудутся, особенно в сферах финансов и работы. Вам понравится признание, и вы не пропустите возможность получить похвалу за ваши достижения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на грудень 2019 для Терезів

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Весов

Сегодня вы будете излучать радость и оптимизм. Свадьбы, информация о беременности или рождении ребенка в семье или среди друзей очень вероятны. Будьте готовы к удивительным и неожиданным новостям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на грудень 2019 для Скорпіонів

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Скорпионов

Сегодня судьба покажет вам, что вы намного сильнее, чем думаете. Обратите внимание на удивительные возможности, которые откроются перед вами в будущем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на грудень 2019 для Стрільців

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Стрельцов

Сегодня вам придется проявить свою строгость, Жесткость и умение приводить неоспоримые аргументы. Пригодятся и уверенность и чувство справедливости.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на грудень 2019 для Козерогів

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Козерогов

Сутки обещают вам сегодня приятное, теплое и солнечное настроение. Позитивный подход и отношение к жизни помогут прожить день беспроблемно и весело.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на грудень 2019 для Водоліїв

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Водолеев

Сегодня для вас может открыться какая-то затяжная проблем. Вероятно, вы получите известие или обратную связь, которую давно ждали. Новая информация пригодится вам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на грудень 2019 для Риб

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Рыб

Вы будете вынуждены проявлять ваши сильные стороны характера. Добавьте к своим действиям еще сосредоточенность и решимость – и вы справитесь с вызовами.

Пышнотелая Эшли Грэм полностью обнажилась: модели – в восторге, пользователи возмущаются 18+
28 декабря
490
Автор: Тереза Клименко
Теги: LifeStyle Гороскоп Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 декабря 20:50 10 лучших фильмов ужасов 2019 года, от которых мурашки по коже
Марта Вересюк 1122
28 декабря 19:39 Джону Ледженду – 41: топ-5 песен популярного исполнителя
Анастасія Манюхіна 139
28 декабря 15:21 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 128481
28 декабря 14:11 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 807
28 декабря 13:08 Зимний сезон: где в Украине можно бюджетно отдохнуть на горнолыжном курорте
Яніна Ткачук 2025
Новости
Больше новостей
Залиште відгук