Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2019 года, предусматривает вдумчивый день. Сегодня не стоит быть слишком строгим к своим поступкам. Читайте гороскоп на 29 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сутки будут благоприятными для встреч, романтических свиданий и творческих занятий. Сегодня можно надеяться на важные моменты, которые для некоторых принесут изменения в жизнь. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Овнов

Вы сегодня будете не слишком радикальны и консервативны в своем отношении и взглядах. Будьте открыты к новым и захватывающим возможностям. Не позволяйте мыслям, основанным на страхе, ограничивать ваши действия.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Тельцов

День будет стабильным и спокойным, а также благоприятным для принятия важных финансовых решений. Вы можете получить ценный совет от уважаемого профессионала.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Близнецов

Удачный день, чтобы отбросить то, что мешает вам развиваться. Избавьтесь от ситуаций, которые вас беспокоят, и смело открывайтесь новым возможностям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Раков

Наступил день, в который вы задумаетесь о своих достижениях. Вам нужно набраться мужества и спокойно планировать следующие шаги. Запасайтесь терпением, но не тратьте времени зря. Посмотрите на прогресс с более широкой точки зрения.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Львов

В этот день, возможно, придется попрощаться с кем-то или чем-то. Вы можете почувствовать грусть из-за того, что что-то придется отпускать. Вероятно, вам придется принимать тяжелые решения и прекращать нездоровые отношения. Не сжигайте мосты.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Дев

Ждите хороших новостей. Сегодня ваши надежды и желания сбудутся, особенно в сферах финансов и работы. Вам понравится признание, и вы не пропустите возможность получить похвалу за ваши достижения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Весов

Сегодня вы будете излучать радость и оптимизм. Свадьбы, информация о беременности или рождении ребенка в семье или среди друзей очень вероятны. Будьте готовы к удивительным и неожиданным новостям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Скорпионов

Сегодня судьба покажет вам, что вы намного сильнее, чем думаете. Обратите внимание на удивительные возможности, которые откроются перед вами в будущем.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Стрельцов

Сегодня вам придется проявить свою строгость, Жесткость и умение приводить неоспоримые аргументы. Пригодятся и уверенность и чувство справедливости.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Козерогов

Сутки обещают вам сегодня приятное, теплое и солнечное настроение. Позитивный подход и отношение к жизни помогут прожить день беспроблемно и весело.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Водолеев

Сегодня для вас может открыться какая-то затяжная проблем. Вероятно, вы получите известие или обратную связь, которую давно ждали. Новая информация пригодится вам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 декабря 2019 для Рыб

Вы будете вынуждены проявлять ваши сильные стороны характера. Добавьте к своим действиям еще сосредоточенность и решимость – и вы справитесь с вызовами.