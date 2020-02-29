Гороскоп на сегодня, 29 февраля 2020 года, предусматривает удачный день для глубоких разговоров. Стоит не спешить с выводами. Читайте гороскоп на 29 февраля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Тем, кому в этот день придется принимать важные решения, стоит дать себе время внимательно проанализировать варианты. Только спокойствие и аккуратность помогут достичь успеха. Читайте Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 февраля 2020 для Овнов

Этот день может стать выходным от напряжения и тревоги. Сегодня вероятны ситуации, в которых вы вернете доверие к кому-то из ваших близких или знакомых, простите и примиритесь. Не делайте ничего силой, зато сотрудничайте и доходите до консенсуса.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 февраля 2020 для Тельцов

Сегодня вы проявите смелость и упорство, а потому неблагоприятные обстоятельства вас не пошатнут. Вероятно, вам придется принять вызов. Наверняка вы получите хорошие новости по поводу решений, которые вы приняли раньше.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 февраля 2020 для Близнецов

День, вероятнее всего, будет активным. Ваши дела могут задать вам темп. Сегодня вы можете оказаться в ситуациях, каким будет характерен интенсивный обмен информацией или знаниями. Ищите креативных решений проблем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 февраля 2020 для Раков

Сегодня все будет зависеть от вашего отношения и качества организации. Ожидайте позитивных изменений. Держите глаза открытыми, поскольку могут случиться различные совпадения. Делайте свою работу и не переживайте, если что-то пойдет не так.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 февраля 2020 для Львов

Эти сутки могут принести вам новые возможности и вызовы. Вы сможете реализовать свои планы без каких-либо существенных препятствий. В эмоциональных отношениях возможны вспышки и захватывающие моменты, которые стоит использовать.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 февраля 2020 для Дев

Девы почувствуют прилив вдохновения. Сегодня благоприятные сутки для принятия интуитивных решений. Одинокие могут встретить партнера или друга. Не забывайте в этот день заботиться о себе и ближних.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 февраля 2020 для Весов

Сегодня Весам стоит сделать ставку на высокое качество выполненных работ. Будьте креативными и действуйте на свое благо. Возможно, перед вами появятся новые возможности.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 февраля 2020 для Скорпионов

Неожиданное событие может потребовать вашего немедленного внимания и присутствия. Вам могут угрожать конфликты, поэтому не вдавайтесь в темы, которых не хотите обсуждать. Вы можете отправиться в путешествие или же вас посетит гость.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 февраля 2020 для Стрельцов

Можно ожидать успеха в эмоциональных и профессиональных вопросах. Вы можете встретить кого-то, кто позаботится о вас, окажет вам поддержку и помощь. Впрочем прежде всего позаботьтесь о себе сами. Также это хороший день, чтобы расстаться с дурной привычкой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 февраля 2020 для Козерогов

У Козерогов может возникнуть напряжение, вызванное чувством опасности. Сами же сутки будут богаты интригами и конфликтами. Имейте смелость и верьте в себя. Без необходимости не отказывайтесь от своих убеждений и защищайте все, что вам дорого.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 февраля 2020 для Водолеев

На Водолеев могут навалиться лишние обязанности и, возможно, вам придется поработать сверхурочно. Многим, наверное, не хватит времени для выполнения собственных дел. Будьте спокойны и держите свои границы под контролем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 февраля 2020 для Рыб

Сегодня у Рыб могут возникнуть временные трудности. Возможны проигрыши или срывы планов. Некоторые ваши действия могут не дать ожидаемых результатов. Вы можете почувствовать вину, впрочем не стоит в нее слишком углубляться. Попробуйте просто сделать выводы.