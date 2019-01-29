Гороскоп на сегодня, 29 января 2019 года, предусматривает день, удачный для переездов, смены вида деятельности. Многим будут характерны эмоциональные вспышки, из-за чего могут возникать конфликты. Читайте гороскоп на 29 января 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день не разменивайтесь на второстепенные дела, особенно, если вы уже давно готовитесь к существенным изменениям. Удачно день будет проходить у тех, кто сумеет настроиться на конструктивный лад, но не будет тратить время на сплетни, осуждение и другие совсем не нужные дела. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 января 2019 для Овнов

Овнам сегодня лучше меньше говорить, а больше делать. Старайтесь избегать сплетен. Полезно заняться решением важных проблем и не размениваться на мелочи.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 января 2019 для Тельцов

Вероятно, на работе вас ожидает множество дел, требующих решения. Упорный труд – это именно то, что вам сейчас нужно. Тельцам-прокрастинаторам стоит отодвинуть лень на второй план и взяться за дело.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 января 2019 для Близнецов

Если вы бегаете по делам как сумасшедшие – не переживайте! Затраченные усилия принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте задуманное.

Как бы вас сегодня не пугали конкуренты – делайте начатое дело до конца. Вы же вложили в него уже столько сил! Давать другим тратить ваши старания впустую не стоит. Так же же рекомендуют обращаться и с делами других – лучше не лезть в них и воздержаться от раздачи советов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 января 2019 для Раков

Для Раков 29 января будет удачным, чтобы вести деловые отношения и браться за монотонную работу. Вероятно, вы наконец увидите результат работы, над которой трудитесь уже не первый день.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 января 2019 для Львов

Вскоре вас может ожидать ситуация, которая потребует много сил. Используйте время, которое сейчас есть, для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа сегодня вам будет удаваться хорошо – воспользуйтесь этим шансом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 января 2019 для Дев

Помните одну из главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смиритесь с тем, что все меняется, – пережить день будет легче. Те же Овны, которые всеми силами не видят необходимости в изменениях и будут стараться оставить все как раньше, могут столкнуться со сложностями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 января 2019 для Весов

Денежные дела Весам стоит перенести на другие дни – есть большие шансы сделать существенную ошибку по невнимательности. Отдайте предпочтение решению мелких вопросов, решения по которым не могут нести существенную угрозу для вас в будущем.

Возможны приступы лени и апатии, преодолеть которые стоит прогулкой на природе или легкими занятиями спортом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 января 2019 для Скорпионов

Ничего не бойтесь, если хотите добиться успеха, а этот день придаст вам решимости. Скорее всего сегодня вам будет легко трезво и ясно мыслить, что поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 января 2019 для Стрельцов

Стрельцам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их захватит. Смело ныряйте в работу с головой – результат придет непременно! То же самое касается и любовных дел, и творчества.

Также удачными будут и поездки. Тех, кто запланировал выезд из родных мест, будет сопровождать удача.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 января 2019 для Козерогов

Сегодня у Козерогов может произойти большое пробуждение силы. Однако такое открытие может не всем понравиться. Некоторым может быть слишком трудно справиться с новой силой, что может привести к негативным последствиям.

Желательно заняться успокаивающими практиками, например, медитацией. Это положительно повлияет на общий ход дня и поможет избежать незрелых реакций.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 января 2019 для Водолеев

Водолеи сегодня смело могут заявлять о своих чувствах – отвергайте условности и беритесь покорять сердца. Есть высокие шансы стать душой компании, завести новые знакомства и вывести на лучший уровень старую дружбу.

Смело можете удовлетворять свои гастрономические прихоти. Если хочется вкусненького, не возбраняйте себе ним полакомиться.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 января 2019 для Рыб

Рыбам сегодня стоит ожидать успеха в делах – вам удасться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать успеху.

Беритесь за все с упорством, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, и истощение вам ни к чему.