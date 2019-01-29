Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня 29 января 2019: гороскоп для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на сегодня, 29 января 2019 года, предусматривает день, удачный для переездов, смены вида деятельности. Многим будут характерны эмоциональные вспышки, из-за чего могут возникать конфликты. Читайте гороскоп на 29 января 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день не разменивайтесь на второстепенные дела, особенно, если вы уже давно готовитесь к существенным изменениям. Удачно день будет проходить у тех, кто сумеет настроиться на конструктивный лад, но не будет тратить время на сплетни, осуждение и другие совсем не нужные дела. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 января 2019 для Овнов

Гороскоп на 29 января 2019 для Овнов

Овнам сегодня лучше меньше говорить, а больше делать. Старайтесь избегать сплетен. Полезно заняться решением важных проблем и не размениваться на мелочи.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 января 2019 для Тельцов

Гороскоп на 29 января 2019 для Тельцов

Вероятно, на работе вас ожидает множество дел, требующих решения. Упорный труд – это именно то, что вам сейчас нужно. Тельцам-прокрастинаторам стоит отодвинуть лень на второй план и взяться за дело.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 января 2019 для Близнецов

Гороскоп на 29 января 2019 для Близнецов

Если вы бегаете по делам как сумасшедшие – не переживайте! Затраченные усилия принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте задуманное.

Как бы вас сегодня не пугали конкуренты – делайте начатое дело до конца. Вы же вложили в него уже столько сил! Давать другим тратить ваши старания впустую не стоит. Так же же рекомендуют обращаться и с делами других – лучше не лезть в них и воздержаться от раздачи советов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 января 2019 для Раков

Гороскоп на 29 января 2019 для Раков

Для Раков 29 января будет удачным, чтобы вести деловые отношения и браться за монотонную работу. Вероятно, вы наконец увидите результат работы, над которой трудитесь уже не первый день.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 января 2019 для Львов

Гороскоп на 29 января 2019 для Львов

Вскоре вас может ожидать ситуация, которая потребует много сил. Используйте время, которое сейчас есть, для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа сегодня вам будет удаваться хорошо – воспользуйтесь этим шансом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 января 2019 для Дев

Гороскоп на 29 января 2019 для Дев

Помните одну из главных истин жизни – нет ничего постоянного. Если вы смиритесь с тем, что все меняется, – пережить день будет легче. Те же Овны, которые всеми силами не видят необходимости в изменениях и будут стараться оставить все как раньше, могут столкнуться со сложностями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 января 2019 для Весов

Гороскоп на 29 января 2019 для Весов

Денежные дела Весам стоит перенести на другие дни – есть большие шансы сделать существенную ошибку по невнимательности. Отдайте предпочтение решению мелких вопросов, решения по которым не могут нести существенную угрозу для вас в будущем.

Возможны приступы лени и апатии, преодолеть которые стоит прогулкой на природе или легкими занятиями спортом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 января 2019 для Скорпионов

Гороскоп на 29 января 2019 для Скорпионов

Ничего не бойтесь, если хотите добиться успеха, а этот день придаст вам решимости. Скорее всего сегодня вам будет легко трезво и ясно мыслить, что поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 января 2019 для Стрельцов

Гороскоп на 29 января 2019 для Стрельцов

Стрельцам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их захватит. Смело ныряйте в работу с головой – результат придет непременно! То же самое касается и любовных дел, и творчества.

Также удачными будут и поездки. Тех, кто запланировал выезд из родных мест, будет сопровождать удача.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 января 2019 для Козерогов

Гороскоп на 29 января 2019 для Козерогов

Сегодня у Козерогов может произойти большое пробуждение силы. Однако такое открытие может не всем понравиться. Некоторым может быть слишком трудно справиться с новой силой, что может привести к негативным последствиям.

Желательно заняться успокаивающими практиками, например, медитацией. Это положительно повлияет на общий ход дня и поможет избежать незрелых реакций.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 января 2019 для Водолеев

Гороскоп на 29 января 2019 для Водолеев

Водолеи сегодня смело могут заявлять о своих чувствах – отвергайте условности и беритесь покорять сердца. Есть высокие шансы стать душой компании, завести новые знакомства и вывести на лучший уровень старую дружбу.

Смело можете удовлетворять свои гастрономические прихоти. Если хочется вкусненького, не возбраняйте себе ним полакомиться.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 января 2019 для Рыб

Гороскоп на 29 января 2019 для Рыб

Рыбам сегодня стоит ожидать успеха в делах – вам удасться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать успеху.

Беритесь за все с упорством, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, и истощение вам ни к чему.

Теги: LifeStyle Новости культуры Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 канал
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