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Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, предусматривает день с изюминкой. Неожиданные повороты в делах – не исключение. Читайте гороскоп на 29 января 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в ящик не один день. В личной жизни возможно обновление. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака


Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на січень 2020 для Овнів

Гороскоп на 29 января 2020 для Овнов

Сутки будут благоприятными для тренировки собственной силы воли и внутренней устойчивости. Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на січень 2020 для Тельців

Гороскоп на 29 января 2020 для Тельцов

Вашим девизом в этот день должна стать фраза "Больше слушаю, меньше говорю". Конечно, если у вас достаточно сил, то можете отчаянно отстаивать свое мнение. Однако звезды делать этого не рекомендуют, ведь жаркий спор, даже с друзьями, имеет высокие шансы перерасти в ссору.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на січень 2020 для Близнюків

Гороскоп на 29 января 2020 для Близнецов

Позаботьтесь о своем здоровье, если планировали начать заниматься спортом или бросить плохую привычку – это хороший день для начала. Займитесь своими финансами – если приложите усилия, может, удастся найти варианты дополнительного заработка.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на січень 2020 для Раків

Гороскоп на 29 января 2020 для Раков

Дайте свободу своему партнеру и вы будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Ваша любовь к тихим образам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие найти будет легче.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на січень 2020 для Левів

Гороскоп на 29 января 2020 для Львов

Любовные дела отойдут на второй план, да и гулять вам захочется меньше. Это также будет способствовать улучшению ваших сил и накоплению энергии для других сфер жизни, которые вы частенько откладывали на второй план.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на січень 2020 для Дів

Гороскоп на 29 января 2020 для Дев

В этот день вам будет свойственна изрядная решимость и ясность мыслей. Вероятны возможности карьерного роста или успехов в попытках улучшить свое материальное положение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на січень 2020 для Терезів

Гороскоп на 29 января 2020 для Весов

Не встревайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергии в этот день важно найти применение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на січень 2020 для Скорпіонів

Гороскоп на 29 января 2020 для Скорпионов

Возможно решение ситуации, с которой давно не можете справиться. Небесные покровители усилят ваши старания, а потому затраченные усилия имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на січень 2020 для Стрільців

Гороскоп на 29 января 2020 для Стрельцов

В любовной сфере вы можете ощутить дикую страсть, однако для рискованных или необдуманных амурных авантюр этот день подходит не лучше всего. Семейным и тем, у кого есть пара, такой настрой придется по душе. А вот одиноким стоит прибегнуть к осторожности, однако переживать не стоит – не нарубить дров вам поможет ваше благоразумие.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на січень 2020 для Козерогів

Гороскоп на 29 января 2020 для Козерогов

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении сегодня пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения. Время благоприятное для взвешенных действий и неторопливых решений.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на січень 2020 для Водоліїв

Гороскоп на 29 января 2020 для Водолеев

Будьте щедрыми и искренними в первую очередь к своим родным людям. Вечер желательно провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой еды лучше отказаться.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на січень 2020 для Риб

Гороскоп на 29 января 2020 для Рыб

Командная работа – вот что вам сегодня лучше всего будет удаваться. Используйте эту возможность эффективно и отдайтесь делу сполна. Вам хорошо будет удаваться избегать манипуляторов и тех, кто хочет нечестно использовать ваши силы и таланты.

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Автор: Тереза Клименко
Теги: LifeStyle Гороскоп Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
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