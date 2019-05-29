Гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2019 года, предсказывает удачные сутки для заботы о здоровье. Звезды будут помогать и тем, у кого на этот день запланировано собеседование. Читайте гороскоп на 29 мая 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.
В эту среду не стоит забывать о том, что ответственность за нашу жизнь в наших же руках. При этом неудачи желательно воспринимать с мудростью и брать с них урок, а не зацикливаться на сожалении к себе. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 мая 2019 для Овнов
Возможны непредвиденные затраты, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. Удачный день для встреч и романтических свиданий.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 мая 2019 для Тельцов
Сейчас благоприятное время покупок вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы через несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественного.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 мая 2019 для Близнецов
Сегодня по возможности выделите себе время на отдых. Время благоприятно для путешествий и познания нового.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 мая 2019 для Раков
Вам захочется спрятаться от посторонних, отдохнуть от всего и избегать внимания к собственной персоне. Такие желания вполне естественны, поэтому смело по возможности оставайтесь в теплом доме.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 29 мая 2019 для Львов
Будьте осмотрительными и осторожными. Эти качества помогут вам отгородиться от беды. Особенно, если учитывать, что на вас сегодня обрушится немало соблазнов.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 мая 2019 для Дев
Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в ящик не один день.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 мая 2019 для Весов
Водителям сегодня особенно бдительными стоит оставаться на дороге и не нарушать правил. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 мая 2019 для Скорпионив
Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 мая 2019 для Стрельцов
Сегодня не стоит торопиться при осуществлении финансовых операций. В общем с деньгами в этот день стоит быть внимательным.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 мая 2019 для Козерогов
Желательно посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своим малышам сегодня больше времени. Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 мая 2019 для Водолеев
Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Составляйте план для реализации задуманного и приступайте к делу.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 мая 2019 для Рыб
Семейным парам противопоказано в этот день выяснять отношения, зато рекомендовано проявить терпимость и сердечность.