Гороскоп на сегодня, 29 мая 2019 года, предсказывает удачные сутки для заботы о здоровье. Звезды будут помогать и тем, у кого на этот день запланировано собеседование. Читайте гороскоп на 29 мая 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

В эту среду не стоит забывать о том, что ответственность за нашу жизнь в наших же руках. При этом неудачи желательно воспринимать с мудростью и брать с них урок, а не зацикливаться на сожалении к себе. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля​)

Гороскоп на 29 мая 2019 для Овнов

Возможны непредвиденные затраты, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. Удачный день для встреч и романтических свиданий.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 мая 2019 для Тельцов

Сейчас благоприятное время покупок вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы через несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественного.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 мая 2019 для Близнецов

Сегодня по возможности выделите себе время на отдых. Время благоприятно для путешествий и познания нового.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 мая 2019 для Раков

Вам захочется спрятаться от посторонних, отдохнуть от всего и избегать внимания к собственной персоне. Такие желания вполне естественны, поэтому смело по возможности оставайтесь в теплом доме.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 мая 2019 для Львов

Будьте осмотрительными и осторожными. Эти качества помогут вам отгородиться от беды. Особенно, если учитывать, что на вас сегодня обрушится немало соблазнов.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 мая 2019 для Дев

Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в ящик не один день.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 мая 2019 для Весов

Водителям сегодня особенно бдительными стоит оставаться на дороге и не нарушать правил. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 мая 2019 для Скорпионив

Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 мая 2019 для Стрельцов

Сегодня не стоит торопиться при осуществлении финансовых операций. В общем с деньгами в этот день стоит быть внимательным.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 мая 2019 для Козерогов

Желательно посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своим малышам сегодня больше времени. Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 мая 2019 для Водолеев

Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Составляйте план для реализации задуманного и приступайте к делу.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 мая 2019 для Рыб

Семейным парам противопоказано в этот день выяснять отношения, зато рекомендовано проявить терпимость и сердечность.