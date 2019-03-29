Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня 29 марта 2019 - гороскоп для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2019 года, предусматривает благоприятный день для тех, кто задумал отдых, встречи с друзьями. Можно смело идти в гости или устраивать маленькое празднование у себя дома. Читайте гороскоп на 29 марта 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Также полезно заниматься делами, направленными на саморазвитие. Хорошее время, чтобы строить планы и взвешивать риски и выгоды новоиспеченных идей. В этот день стоит отказаться от любых азартных игр и им подобного. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Овнов

Гороскоп на 29 марта 2019 для Овнов

Начните день легко, сделайте паузу, медитируйте, читайте, находите время для своего хобби. Поймите, что вас мотивирует и заставляет двигаться вперед. Немножко подкормите вашу внутреннюю мотивацию, чтобы зарядиться энергией и с новыми силами приступить к делам.

Возможно получение радостной вести, которая обрадует и вас, и ваших родных.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Тельцов

Гороскоп на 29 марта 2019 для Тельцов

Присмотрели хорошенькую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Близнецов

Гороскоп на 29 марта 2019 для Близнецов

Сделайте небольшую передышку и постарайтесь расслабиться. Благоприятными будут занятия, направленные на собственное развитие – самообразование, спорт, медитация.

Вас ожидают приятные встречи, возможны новые знакомства, которые будут иметь интересное продолжение. В личной жизни возможно обновление.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Раков

Гороскоп на 29 марта 2019 для Раков

Любая физическая нагрузка сегодня Ракам будет в радость. В этот день стоит обращать особое внимание даже на мелкие успехи, и тогда ваше самочувствие будет на высоте, а на душе будет легко.

Есть высокие шансы найти интересное решение устаревшей проблемы или получить известие, которого уже давно ждали.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Львов

Гороскоп на 29 марта 2019 для Львов

Львам рекомендуют сегодня быть особенно сдержанными и не выплескивать на близких возможные негативные переживания. При таких обстоятельствах день удастся.

Найдите достойное применение своей энергии – возьмитесь за кропотливую работу и настроение улучшится.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Дев

Гороскоп на 29 марта 2019 для Дев

Стоит заняться рутинными делами, желательно физической работой. День также удачен для науки и исследовательской работы.

Среди людей стоит быть особенно приветливым – это придаст вам привлекательность и убережет от неприятностей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Весов

Гороскоп на 29 марта 2019 для Весов

Постарайтесь держать под контролем эмоции и отдавайте предпочтение трезвому и рациональному мышлению. При таких обстоятельствах день пройдет спокойно и удачно. Вечером не забудьте выйти на прогулку или заняться увлекательной книжкой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Скорпионов

Гороскоп на 29 марта 2019 для Скорпионов

День будет благоприятным для Скорпионов, занимающихся бизнесом, торговлей. Звёзды будут способствовать тем, кто должен решить дела с нечестными конкурентами, завистниками.

В целом это удачное время для покупок, поездок, путешествий, знакомств, переезда, финансовых операций, начала сотрудничества, обновлений и изменений.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Стрельцов

Гороскоп на 29 марта 2019 для Стрельцов

Не забывайте быть искренними и щедрыми. Проявленная доброта принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

Рекомендуется быть осторожным в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение острых ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Козерогов

Гороскоп на 29 марта 2019 для Козерогов

Козерогам-водителям стоит оставаться особенно бдительными на дороге и не нарушать правила. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

На работе и в личной жизни смело воплощайте самые эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Водолеев

Гороскоп на 29 марта 2019 для Водолеев

Удачное время, чтобы проводить важные разговоры. Главное помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело.

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Рыб

Гороскоп на 29 марта 2019 для Рыб

День не слишком благоприятен для Рыб, которые занимаются научной работой – возможны неожиданные повороты в делах и выявление подводных камней.

Если приложить усилия, то удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее.

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Теги: LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака Новости культуры
Источник: 24 канал
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