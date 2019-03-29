Гороскоп на сегодня, 29 марта 2019 года, предусматривает благоприятный день для тех, кто задумал отдых, встречи с друзьями. Можно смело идти в гости или устраивать маленькое празднование у себя дома. Читайте гороскоп на 29 марта 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Также полезно заниматься делами, направленными на саморазвитие. Хорошее время, чтобы строить планы и взвешивать риски и выгоды новоиспеченных идей. В этот день стоит отказаться от любых азартных игр и им подобного. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Овнов

Начните день легко, сделайте паузу, медитируйте, читайте, находите время для своего хобби. Поймите, что вас мотивирует и заставляет двигаться вперед. Немножко подкормите вашу внутреннюю мотивацию, чтобы зарядиться энергией и с новыми силами приступить к делам.

Возможно получение радостной вести, которая обрадует и вас, и ваших родных.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Тельцов

Присмотрели хорошенькую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Близнецов

Сделайте небольшую передышку и постарайтесь расслабиться. Благоприятными будут занятия, направленные на собственное развитие – самообразование, спорт, медитация.

Вас ожидают приятные встречи, возможны новые знакомства, которые будут иметь интересное продолжение. В личной жизни возможно обновление.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Раков

Любая физическая нагрузка сегодня Ракам будет в радость. В этот день стоит обращать особое внимание даже на мелкие успехи, и тогда ваше самочувствие будет на высоте, а на душе будет легко.

Есть высокие шансы найти интересное решение устаревшей проблемы или получить известие, которого уже давно ждали.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Львов

Львам рекомендуют сегодня быть особенно сдержанными и не выплескивать на близких возможные негативные переживания. При таких обстоятельствах день удастся.

Найдите достойное применение своей энергии – возьмитесь за кропотливую работу и настроение улучшится.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Дев

Стоит заняться рутинными делами, желательно физической работой. День также удачен для науки и исследовательской работы.

Среди людей стоит быть особенно приветливым – это придаст вам привлекательность и убережет от неприятностей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Весов

Постарайтесь держать под контролем эмоции и отдавайте предпочтение трезвому и рациональному мышлению. При таких обстоятельствах день пройдет спокойно и удачно. Вечером не забудьте выйти на прогулку или заняться увлекательной книжкой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Скорпионов

День будет благоприятным для Скорпионов, занимающихся бизнесом, торговлей. Звёзды будут способствовать тем, кто должен решить дела с нечестными конкурентами, завистниками.

В целом это удачное время для покупок, поездок, путешествий, знакомств, переезда, финансовых операций, начала сотрудничества, обновлений и изменений.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Стрельцов

Не забывайте быть искренними и щедрыми. Проявленная доброта принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

Рекомендуется быть осторожным в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение острых ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Козерогов

Козерогам-водителям стоит оставаться особенно бдительными на дороге и не нарушать правила. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

На работе и в личной жизни смело воплощайте самые эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Водолеев

Удачное время, чтобы проводить важные разговоры. Главное помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело.

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 марта 2019 для Рыб

День не слишком благоприятен для Рыб, которые занимаются научной работой – возможны неожиданные повороты в делах и выявление подводных камней.

Если приложить усилия, то удастся решить сложные задачи и довести до конца то, что было начато ранее.