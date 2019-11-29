Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2019 года, предусматривает сутки, в которые придется побороться за свой покой. Активность вокруг будет очень высокой. Читайте гороскоп на 29 ноября 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Тем, кто искренне не любит больших скоплений людей, сегодня не стоит планировать поездки дальше, чем на работу и домой. Стоит сегодня особенно вдумчиво относиться к своим финансам. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 ноября 2019 для Овнов

Сегодня вы найдете важный ключ для понимания подсознательного. Вам будет казаться, что вы понимаете каждого человека, который встречается вам на пути. Если в ваши планы входило порадовать других, то сегодня идеальное время это воплотить в жизнь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 ноября 2019 для Тельцов

Сегодня вам будет легко прощать все несовершенства и недостатки. Люди будут чувствовать связь с вами, поэтому вы можете заметите усиленный интерес к своей персоне. Те, кто, казалось, не может быть вашими друзьями, вдруг найдут общий знаменатель с вами.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 ноября 2019 для Близнецов

Сегодня удача поможет творить чудеса в финансовой сфере. Просмотрите предложения банков и инвестиционных фондов. Не стоит полагаться на азартные игры.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 ноября 2019 для Раков

Сутки могут вскружить голову представителям знака. Чем меньше вы жалуетесь на скуку, тем больше интересных возможностей увидите. Будет работать это и в романтической сфере – поклонники будут в восторге от вас.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 ноября 2019 для Львов

Сегодня вы можете потратить много времени на серфинг в интернете. Повезти может тем, кто будет искать новые отношения. Новые знакомства имеют потенциал перерасти в прочные отношения, если вы приложите много усилий.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 ноября 2019 для Дев

Сегодняшние сутки могут стать для вас началом и шансом для потепления в профессиональной сфере. Босс может оценить ваши усилия и пообещать повышение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 ноября 2019 для Весов

Сутки заставят вас чувствовать себя прекрасно. В профессиональных вопросах возможны изменения, на которые вы долго надеялись. Отношения с руководителем могут достичь более высокого уровня понимания.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 ноября 2019 для Скорпионов

Настроение дня может вдохновить вас на расширение круга друзей. Даже если вы не слишком смелые, сегодня у вас будет достаточно храбрости. Есть шанс, что кто-то из ваших друзей захочет быть ближе к вам.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 ноября 2019 для Стрельцов

День обещает активно сказаться на эротической и любовной сферах. Возможно, вы захотите разнообразия и новых стимулов, которых давно не хватает в ваших отношениях. Одинокие представители знака будут готовы к экспериментам.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 ноября 2019 для Козерогов

Сутки принесут много незапланированных встреч. Кроме того, если вы готовы – вам удастся выбрать одну модель инвестирования и вложить свои средства. Проблемы с работой не будут беспокоить.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 ноября 2019 для Водолеев

Вложите время в планирование долгосрочных заработков. Умерьте необходимость быть первым во всех видах деятельности сегодня. Роль лидера вам подходит, но сегодня ваша активность может наткнуться на сопротивление.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 ноября 2019 для Рыб

Сегодня звезды сделают вас любимцем босса. Налаживание хорошего контакта может привести к продвижению по карьерной лестнице. С финансами проблем не будет – вы будете держать ситуацию под контролем.