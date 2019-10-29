Гороскоп на сегодня, 29 октября 2019 года, предусматривает день, в который желательно быть более, чем всегда внимательным за рулем. Стоит проявить заботу и внимание к семье, действительно выслушать потребности ваших близких. Читайте гороскоп на 29 октября 2019 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Будьте осторожны к своему здоровью – в этот день могут обостриться хронические заболевания. Сегодня рекомендуют не принимать близко к сердцу слова, которые вам не нравятся. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 29 октября 2019 для Овнов

Во второй половине дня позаботьтесь о том, чтобы иметь нарядный внешний вид и хорошее настроение. Если усталость все же дост о себе знать, попробуйте освежиться в бассейне или на длительной прогулке.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 29 октября 2019 для Тельцов

Тельцам стоит немного времени уделить родным и друзьям. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого вы начали терять. Судьба сегодня будет способствовать вам в таких делах.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 29 октября 2019 для Близнецов

Сегодня можно смело отправляться в путешествие. Вероятность возникновения негативных инцидентов минимальна. Однако за кошельком и вещами все же стоит присматривать, причем это касается и тех, кто отправляется в совершенно короткую дорогу.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 29 октября 2019 для Раков

Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать взяться дорабатывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 29 октября 2019 для Львов

Львам стоит ожидать спокойный день. Когда будете просить о совете или подсказке от других – не забывайте их внимательно слушать. У вас есть высокие шансы получить новые знания и получить действительно полезный совет.

На любовном фронте Львам захочется приключений. Что же, на легкий флирт можно и прибегнуть!

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 29 октября 2019 для Дев

Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело поэкспериментировать. День хорош для любых изменений. Главное не просиживать все время на диване.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 29 октября 2019 для Весов

Сегодня Весам будет везти в разговоре с лицами противоположного пола. Вам присуща изрядная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям!

А вот за рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше ступать протоптанными путями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 29 октября 2019 для Скорпионов

День не подходит для стрижек и смены имиджа. Для одежды лучше выбирать сдержанные цвета. Не слишком стоит ожидать на помощь других. Из-за высокой занятости большинство сегодня будет заботиться в первую очередь о себе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 29 октября 2019 для Стрельцов

Отпустите ситуацию, дайте делам в жизни происходить естественным образом, и вы будете удивлены, когда увидите, как изменится ваша реальность и насколько счастливее вы станете.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 29 октября 2019 для Козерогов

Во время утреннего кофе подумайте о своих планах и том, чего вам не хватает для счастья. В общем же на Козерогов ждет интересный и благоприятный день. Особенно хорошо будет удаваться решение жизненных проблем.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 29 октября 2019 для Водолеев

Сейчас благоприятное время для работы с бумагами, а не для деловых переговоров. Поэтому если есть возможность их перенести – то лучше так и сделайте.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 29 октября 2019 для Рыб

В этот день не стоит гоняться за двумя зайцами, а лучше выполнять дела одно за другим. Это же касается и любых других планов и действий. На амурном фронте на большинство ждет затишье, а вот семейным может выпасть на долю важный разговор.