Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019 года, предусматривает удачный день для тех, кто ждет весточку от родных. В то же время сутки будут благоприятными для тяжелых разговоров. Читайте гороскоп на 29 сентября 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день можно приступать к важным делам и браться за новые начинания. Удача будет сопровождать тех, кто не будет медлить с решениями. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 29 сентября 2019 для Овнов

Этот день Овнам желательно провести в движении, ведь сегодня вокруг будет витать много энергии, которую непременно стоит задействовать. В делах представителям этого гордого знака будет везти – можете браться за осуществление заветных замыслов.

Благоприятное время и для занятий спортом. Также можно заняться наведением порядка в делах и отношениях.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 29 сентября 2019 для Тельцов

В этот день хорошо будут проходить разговоры – как серьезные, так и поверхностные. Если есть, что уладить общением – попробуйте это сделать именно сегодня.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 29 сентября 2019 для Близнецов

В этот день следует сосредоточить внимание на собственных целях и начать работать над их реализацией.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 29 сентября 2019 для Раков

Не игнорируйте свои обязанности. Необходимо решать проблемы в своей жизни и нести ответственность за поступки! Помните, что действия – это форма самопомощи, от которой ни в коем случае нельзя уклоняться.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 29 сентября 2019 для Львов

Львам-водителям особенно бдительными стоит быть на дороге и не нарушать правил. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

В личной жизни смело воплощайте самые эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 29 сентября 2019 для Дев

Удачное время, чтобы проводить важные разговоры. Главное помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 29 сентября 2019 для Весов

Весам лучше отложить дела, требующие точности и продуманности. Есть шансы допустить ошибки, однако если чувствуете себя собранными и полными сил – можно браться за любое дело.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 29 сентября 2019 для Скорпионов

День будет благоприятным для тех, кто задумал поиск союзников и единомышленников. Шансы заинтересовать других собственными идеями высоки.

Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 29 сентября 2019 для Стрельцов

От сплетен лучше отказаться – нечестное слово может отдаться сторицей. Также категорически противопоказана и лень.

Стоит взяться за свое здоровье – подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 29 сентября 2019 для Козерогов

Доводите начатое до конца и не отступайте, и тогда удача может улыбнуться вам. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя.

На сегодня есть предостережения относительно финансовых дел. Стоит быть внимательными.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 29 сентября 2019 для Водолеев

Не критикуйте и не осуждайте других, спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения – не нужно всегда и со всеми бороться. Старайтесь понять других людей и почему они делают именно так, а не иначе. Научитесь слушать других, не перебивая. Просто воспринимайте, как есть.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 29 сентября 2019 для Рыб

Вы сможете справиться с любыми трудностями, если будете иметь достаточное количество информации. Поэтому, если чувствуете, что не слишком тщательно подготовились к важным переговорам – по возможности отложите их и лучше "вооружитесь".