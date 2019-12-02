Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2019 года, предусматривает удачное начало недели. Несмотря на высокую эмоциональную насыщенность, сутки могут показаться очень даже удачными. Читайте гороскоп на 2 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня лучше быть внимательным и наблюдательным. Не стоит задирать нос и слишком горячо отстаивать свою позицию. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 2 декабря 2019 для Овнов

Звезды советуют отказаться от усилий в романтической сфере. Звезды не будут способствовать налаживанию тесных отношений. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на социальных отношениях, посвятите время работе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 2 декабря 2019 для Тельцов

Вместо того, чтобы говорить, сосредоточьтесь на работе и наблюдениях. Благодаря этому вы заметите много зависимостей, которые помогут вам улучшить результативность. Придирчивое наблюдение предоставит вам много полезной информации, которую вы вскоре сможете использовать в свою пользу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 2 грудня 2019 для Близнецов

Вам стоит избегать жарких дискуссий. Вы любите громко говорить, преданно отстаивать свои аргументы и убеждать других, но на этот раз вам следует отказаться от такого развития событий. Ваши риторические способности временно не будут приносить желаемого результата.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 2 декабря 2019 для Раков

Вам удастся справиться с надоедливой проблемой. Благодаря настойчивости и усилиям, которые вы приложили к успеху, вы поразите многих людей. И не спешите почивать на лаврах – если вы попадете в чрезмерное самолюбование, то на горизонте могут возникнуть новые трудности.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 2 декабря 2019 для Львов

К вечеру у вас накопится неиспользованная энергия. Используйте ее для активного отдыха. Творческие дела также будут удаваться хорошо.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 2 декабря 2019 для Дев

Вас ждет сложный день. В командной работе вам сегодня будет не комфортно, поэтому займитесь индивидуальными моментами. Хитрость и интеллект помогут вам избежать проблем, с которыми не справились ваши коллеги.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 2 декабря 2019 для Весов

Постарайтесь использовать яркую энергию суток для повседневных дел. Вам удастся уладить много вопросов и дел.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 2 декабря 2019 для Скорпионов

Не притворяйтесь кем-то другим, чтобы понравиться третьим лицам. Вам пора поверить в себя. Помните, что вам не нужно быть идеальными на каждом шагу. Ваш врожденный перфекционизм может быть полезным, но небольшие ошибки отвлекают вас от главного.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 2 декабря 2019 для Стрельцов

Сегодня можно ожидать большой дозы положительной энергии. Проблема, которая вас беспокоит несколько дней, вдруг станет пустяком. Глядя на эту ситуацию с другой стороны, вы увидите, что все было не так уж и просто с самого начала.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 2 декабря 2019 для Козерогов

Вскоре вам придется столкнуться со многими вызовами. Вы надеялись на перерыв, но вместо этого можете встретить еще одну порцию обязанностей и стрессовых ситуаций. Однако не сдавайтесь и постарайтесь избегать людей, которые повышают ваше давление. Сосредоточьтесь на своих обязанностях и все закончится хорошо.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 2 декабря 2019 для Водолеев

Будьте открыты к новым знакомствам и не закрывайте себя от окружающих. Вскоре вы встретите лицо, которое добавит красок в вашу жизнь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 декабря 2019 для Рыб

Стоит обращать внимание на слабых и неуверенных людей в вашем окружении. Вспомните дни, когда вы были новенькими в коллективе и не знали, как себя вести. Поделитесь своим опытом и ценными советами. Добрые слова возвращаются.