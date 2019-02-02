Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2019 года, предусматривает день, полный бодрой энергии и силы, направленных в позитивное русло. Его желательно посвятить благотворительности, отдыху. Читайте гороскоп на 2 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День не помешает провести в беседах. Общение будет приносить удовольствие, благоприятными будут походы в гости, посещение дальних и близких родственников, друзей. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 2 февраля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 2 февраля 2019 для Овнов

Овнам не стоит торопить события на амурном фронте. Если вы заинтересовались кем-то, попробуйте немного подождать и не принимать решение в спешке. Есть шансы, что все окажется не совсем таким, как выглядит на первый взгляд.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 2 февраля 2019 для Тельцов

В этот день высока вероятность получить шанс посмотреть на старые проблемы под новым углом зрения, пересмотреть свое отношение к ним.

Все денежные дела сегодня будут налаживаться без лишних хлопот, конечно при условии, что вы не будете лениться и ждать легкие деньги.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 2 февраля 2019 для Близнецов

Не стоит слишком переживать из-за срыва договоренностей, встреч, ошибок на работе. Уже в ближайшем времени вы увидите, что "провал" на самом деле открыл окно новых, незамеченных до того возможностей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 2 февраля 2019 для Раков

Раков ждет предложение, которое потребует внимательного подхода к его рассмотрению. Вероятно, что для получения желаемого придется выйти из привычной зоны комфорта. Стоит найти отвагу, чтобы перемены в жизни в конце концов произошли.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 2 февраля 2019 для Львов

Львам сегодня рекомендуют отдохнуть после напряженной работы. Можно отправиться в небольшое путешествие или заняться любимым хобби, больше времени уделите друзьям и родным людям.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 2 февраля 2019 для Дев

Сегодня Девам может выпасть возможность применить организаторские способности. Вы справитесь с таким заданием без проблем и сможете хорошо развлечься и сделать счастливым не одного человека.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 2 февраля 2019 для Весов

У Весов сегодня могут возникнуть небольшие сложности, но астрологи рекомендуют не воспринимать их слишком серьезно – все наладится очень быстро. Главное – не паникуйте и сохраняйте добрый юмор.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 2 февраля 2019 для Скорпионов

Для Скорпионов день будет проходить удачно, если они не будут впадать в крайности. Чрезмерная бесконтрольность может привести к ненужным финансовым расходам. Чтобы этого не случилось, дважды думайте перед тем, как доставать кошелек. Единственное исключение – благотворительность, здесь все же стоит быть щедрым.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 2 февраля 2019 для Стрельцов

У Стрельцов сегодня можете случиться возможность покорить сердце того, кому вы давно симпатизируете. Не бойтесь быть отвергнутыми – это все же лучше, чем не попробовать вообще.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 2 февраля 2019 для Козерогов

Козероги сегодня смело могут заявлять о своих чувствах – отбрасывайте условности и принимайтесь покорять сердца. Имеете высокие шансы стать душой компании, завести новые знакомства и вывести на лучший уровень старую дружбу.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 2 февраля 2019 для Водолеев

Постарайтесь не начинать чего-то нового и глобального. Хоть дела, требующие большой активности, будут даваться легко, все же не поддавайтесь искушению поработать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 февраля 2019 для Рыб

День будет благоприятным для коллективных и корпоративных мероприятий – гуляния для Рыб могут оказаться славными. Так что если вам предложат присоединиться к празднованиям – долго не думайте и отправляйтесь отдыхать.