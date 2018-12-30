Гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака предполагает более удачный и полный счастливыми моментами день. Постарайтесь спланировать свои дела так, чтобы еще осталось время на кофе с коллегами или друзьями. Читайте гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака далее в материале.

Сутки обещают много приключений, особенно романтического характера. Поэтому тем, кто засиделся без пары, не стоит протирать штаны дома вечером. С алкоголем желательно быть осмотрительным, поскольку перебрать сегодня будет очень легко. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 2 января 2019 для Овна

Будьте внимательны на дороге и не садитесь за руль, если очень перенервничали. Больше времени посвятите отдыху и откажитесь от чрезмерных физических нагрузок. Вы не только психологически нуждаетесь в отдыхе, но и физически также.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 2 января 2019 для Тельца

Следите за своим питанием и количеством алкоголя. Вы сможете легко набрать вес, от которого будет трудно избавиться в прошлом. Лучше соблюдать меру в потребленном.

В начале дня ожидайте приятные новости, которые могут коснуться очень неожиданной сферы вашей жизни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 2 января 2019 для Близнецов

На работе и в кругу друзей избегайте конфликтов и споров, ведь это может обернуться не лучшей ситуацией. Дарите свою улыбку окружающим, и день пройдет счастливо.

В конце дня, вероятно, вы встретите человека, с которым давно не виделись. Будьте щедрыми на добрые слова, их от вас очень ждут.

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Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 2 января 2019 для Рака

Ракам сегодня могут браться за любую работу, учебу или задачи. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности – от личной до финансовой.

Можете заняться составлением плана действий на следующие дни. Вероятно, что вам удастся все выстроить как можно лучше – так, чтобы и результат был отличный, и вы не переутомились.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 2 января 2019 для Льва

Этот день благоприятен для решения любых вопросов на работе. В награду – вы сможете существенно улучшить свое финансовое положение.

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день максимально спокойно: прогуляйтесь по парку, поразмышляйте наедине о планах на будущее.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 2 января 2019 для Девы

В этот день стоит быть осторожным с искушениями. Даже заманчивое предложение от хорошего знакомого может оказаться не таким уж и веселым. Будьте внимательны и искренни в семейных вопросах.

Особенно не берите в голову мысли со стороны родных, а оберегайте ваше семейное тепло.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 2 января 2019 для Весов

Единственная сфера жизни, которая будет вам не по вкусу, – это работа. А вот отношениям можно уделить больше внимания – добавьте в них немного романтики, чтобы напомнить партнеру о своих чувствах.

А вот одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку – это может произойти и на улице, поэтому будьте внимательны.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 2 января 2019 для Скорпиона

Скорпионы сегодня в принятии важных решений могут долго колебаться между всеми "за" и "против", выискивать плюсы и минусы, и наконец, так и не прийти к окончательному решению. Поэтому принятие ответственных решений лучше всего перенести на более благоприятное для этого время.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 2 января 2019 для Стрельца

Не стоит решать важные дела, перенести их следует на вторую половину недели. К тому же, в этот день вам будут не по вкусу трудные решения.

Не планируйте встречи с людьми, которые теоретически могут вас рассердить или же принести негатив.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 2 января 2019 для Козерога

Старайтесь избегать шумных компаний и проведите время наедине с собой. Вам необходим покой и тишина, чтобы расставить приоритеты и определиться, куда двигать в жизни дальше. И это касается не только работы, но и личной жизни.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 2 января 2019 для Водолея

В конфликтных ситуациях вам нужно проявить себя максимально сдержанно и деликатно. Не поддавайтесь эмоциям и не переходите рамки в общении, ведь это может существенно испортить ваше настроение.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 января 2019 для Рыб

На работе вам сегодня будет удаваться быть более спокойным и уравновешенным. День подарит вам заряд вдохновения, поэтому воспользуйтесь этим на полную! Это день для творчества и проявления креативности.