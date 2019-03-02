Гороскоп на сегодня, 2 марта 2019 года, предусматривает день в который клевета и ложь отдадутся сторицей и больно ударят. Рекомендуется избегать двусмысленностей, лицемерия. Читайте гороскоп на 2 марта 2019 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

День будет удачным для общения, особенно неторопливого и душевного. Удачно будут проходить новые знакомства, у одиноких есть шанс найти себе пару. Особенно внимательным следует быть с алкоголем, поскольку сегодня будет легко перебрать меру. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделя 25 февралю-3 марта 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 2 марта 2019 для Овнов

День будет удачным для работы или активного отдыха – бездельничество отложите на потом. Овны-карьеристы почувствуют прилив энергии, который нужно будет обязательно использовать. Вероятно, вам придется поработать в команде. Будьте осторожны, потому что если захотите показать свое превосходство над другими, то затянете себя в конфликт, из которого вряд ли сможете выйти победителем.

Обратите внимание на здоровье. Это плохое время, чтобы перегружать организм тяжелой пищей или алкоголем.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 2 марта 2019 для Тельцов

Связь, что налажена в этот период продлится долго и принесет радость и выгоду. Ссор и оценочных суждений избегайте, значительно эффективнее будет попытаться выстроить качественные отношения.

В отношениях с родными возможно налаживание глубинных связей и улаживания острых углов. Хорошее время для покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не осуществили.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 2 марта 2019 для Близнецов

День желательно наполнить событиями и провести активно. Лучше всего – с улыбкой на лице и тогда удача точно вам ответит! Желательно не начинать крупные проекты, в которых в вас нет стопроцентной уверенности, и не браться за громоздкую новую работу. Впрочем, кратковременные начинания будут даваться легко.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 2 марта 2019 для Раков

Раки сегодня могут смело браться за занятия спортом и задачи, которые требуют физической активности. Не лишним будет уборка дома или социальная активность.

Будьте внимательны к своему рациону – добавьте к нему больше зелени и фруктов. От алкоголя стоит отказаться – это может привести к негативным последствиям и потере средств.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 2 марта 2019 для Львов

Вероятно, что придется искать новые варианты заработка. Исключите сомнительные дела из перечня вариантов для новых доходов – лотереи, займы и авантюры к добру не приведут, а лишь усугубят положение. Есть опасность попасть в авантюру, которая может привести к существенным финансовым проблемам.

Возможны серьезные споры в семье, проблемы с детьми и недоразумения с друзьями.

Читайте также: Гороскоп на 2019 Желтой Свиньи: прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 2 марта 2019 для Дев

Отбросьте в сторону высокомерное и пренебрежительное отношение к другим. Сегодня не время для таких эмоций – они могут негативно ударить по вас самих.

День выдастся продуктивным, если вы будете избегать суеты и спокойно выполнять запланированное. Чрезмерно перерабатывать не стоит, как и лениться. Пассивность может привести к потере интересного шанса.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 2 марта 2019 для Весов

День обещает быть спокойным и тихим, приятным исключением может стать неожиданный подарок.

Любовь и сфера романтических отношений будет находиться под благоприятным влиянием звезд. Вы можете уверенно полагаться на деловых и личных партнеров.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 2 марта 2019 для Скорпионов

Сегодня ваши "внутренние демоны" будут иметь сильное влияние. Чтобы не наделать глупостей, стоит быть осмотрительным и следить за своими словами, а главное – поступками.

В этот день вам хорошо будут даваться рутинные дела. Во второй половине дня возможна неожиданная приятная новость.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 2 марта 2019 для Стрельцов

У Стрельцов сегодня может проснуться большой аппетит, однако утолять свои желания лучше без вредной пищи. Будьте осторожны и внимательно смотрите, что едите – есть высокие шансы отравиться.

Не слишком удачный день, чтобы отправляться в путешествие. В начале дороги могут возникнуть трудности и задержки.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 2 марта 2019 для Козерогов

День благоприятен для радости, любви и встреч с друзьями. Астрологи рекомендуют посетить развлекательное мероприятие. Подойдут и кино, театр, концерт, танцы или что-либо другое.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 2 марта 2019 для Водолеев

Тем, у кого есть пара, стоит постараться не цепляться к избраннику, а взамен постараться понять мотивы его действий. Так вы сможете сохранить отношения гармоничными и крепкими.

Сегодня не стоит брать деньги в долг. Лучше подумайте, где вы можете подзаработать. Возможно, новая вещь вам не так уж и нужна.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 2 марта 2019 для Рыб

Сегодня следует избегать высокомерия, завышенной самооценки, пренебрежительного отношения к окружающим. Тот, кто ведет себя подобным образом, рискует упасть с высоты и избавиться от собственных достижений. Не стоит ссориться с друзьями, ведь все слова и действия этого дня вам будут возвращаться.