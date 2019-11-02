Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2019 года, предусматривает противоречивый день для улаживания вопросов с деньгами. Сегодня в таких делах не стоит спешить. Читайте гороскоп на 2 ноября 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

В эту субботу стоит ставить перед собой сложные задачи, ведь сил на их выполнение будет достаточно. Главное в этот день – четко выражать свою позицию, а не надеяться, что кто-то сможет прочитать ваши мысли. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 28 октября – 3 ноября 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 2 ноября 2019 для Овнов

Овнам не стоит забывать об учебе, даже если студенческие годы уже давно позади. Прибавьте качественной работы вашему мозгу и нужная энергия сама к вам придет. Главное, не засиживайтесь за глупыми телепередачами.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 2 ноября 2019 для Тельцов

Тельцам стоит быть осмотрительным со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, улаживать который у вас не будет желания. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 2 ноября 2019 для Близнецов

Близнецам сегодня будет удаваться работа, за которую нужно браться руками, а не головой. Мелкие ремонты дома, "тяжелый" труд на работе – это то, чему сегодня надо отдать предпочтение.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 2 ноября 2019 для Раков

Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать взяться доделывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 2 ноября 2019 для Львов

Львам рекомендуют в этот день задумать небольшое путешествие. Тех, кто вздумал отправляться в дальнюю дорогу, ждет удача. Благоприятное время для флирта и амурных дел.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 2 ноября 2019 для Дев

Избегайте нереалистичных проектов, потому что они могут затянуться надолго и принести вам немало хлопот. Вероятные просчеты в финансах или мошенничество. На работе лучше действовать с осторожностью из-за высокого шанса влияния недоброжелателей. Будьте особенно вежливы и сохраняйте спокойствие.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 2 ноября 2019 для Весов

Начните день с занятий, которые приносят удовольствие именно вам. Не стесняйтесь выделить немного времени на самих себя. Вот увидите, что ни родные, ни работа от этого не пострадают. Конечно, об опоздании все же лучше предупреждать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 2 ноября 2019 для Скорпионов

Дайте свободу своему партнеру в этот день и вы будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Ваша любовь к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие найти будет легче.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 2 ноября 2019 для Стрельцов

Не игнорируйте своих любимых, ваша поддержка им сейчас очень нужна. Если вы находитесь в отношениях, то будьте осторожны с ревностью. Это может принести новые проблемы в личной жизни. Поэтому лучше попробуйте все же доверять своему партнеру.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 2 ноября 2019 для Козерогов

Постарайтесь не воспринимать близко к сердцу сказанное другими людьми. Впрочем, к дружеским советам иногда стоит и прислушаться.

Главное, отбросьте зависть на второй план. Помните, что действительно будете ценить только те достижения, которых добились по собственному желанию, а не наперекор кому-то.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 2 ноября 2019 для Водолеев

Предсказуемость хороша, но до определенного предела. Позвольте себе немного вырваться из рутины и превратиться в хулигана – полусерьезное отношение к жизни сегодня может спасти вас от нервного выгорания.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 2 ноября 2019 для Рыб

День лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно лишь в случае, если они краткосрочные. От дел, в которых вы не уверены, держитесь подальше, по ним решения отложите на следующую неделю.