Гороскоп на сегодня, 30 апреля 2019 года, предусматривает день не слишком удаченый для операций с финансами. В других сферах жизни будет преобладать спокойное настроение. Читайте гороскоп на 30 апреля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Удачный день для новых начинаний во всех сферах жизни. Можно браться за долговременные дела. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 30 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 апреля 2019 для Овнов

Вероятно, вам придется поработать в команде. Будьте осторожны, потому что если захотите показать свое превосходство над другими, то затащите себя в конфликт, из которого вряд ли сможете выйти победителем.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 30 апреля 2019 для Тельцов

День будет удачным для работы или активного отдыха – битье баклуш отложите на позже. Тельцы-карьеристы почувствуют прилив энергии, который нужно будет непременно применить.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 апреля 2019 для Близнецов

Для Близнецов день может показаться не из легких, но результат будет стоит затраченных сил. Если особых рабочих дел у вас на этот день нет - займитесь самосовершенствованием. Это хорошее время для чтения профессиональной литературы, планирования ответственных дел и задач на будущее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 апреля 2019 для Раков

В первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам. На работе же вас ждет затишье, однако к вечеру возможны конфликтные ситуации с коллегами или начальством.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 30 апреля 2019 для Львов

Вашим девизом в этот день должна стать фраза "Больше слушаю, меньше говорю. Конечно, если вы хотите неприятностей, то можете отчаянно отстаивать свое мнение. Однако звезды делать этого не рекомендуют, ведь жаркий спор, даже с друзьями, имеет высокие шансы перерасти в ссору.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 апреля 2019 для Дев

Вы в этот день будете просто-таки воплощением инициативного работника – вам захочется поработать на славу и качественный результат. Непременно примените эту энергию, однако во время командной работы отстаивайте свои идеи с осторожностью. Ваше настроение в этот день будет мирным, поэтому сделать это получится легко.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 апреля 2019 для Весов

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях. Семейным Весам слишком сильно давить на родным все же не стоит – откройте свое сердце для тепла и дайте поблажку близким, даже если они провинились.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 30 апреля 2019 для Скорпионов

Ваше умение сглаживать острые углы в непростых ситуациях сегодня не будет давать желаемых результатов, поэтому споры возможны. Главное – не начинайте накапливать обиду, это вам сейчас ни к чему. Лучше уж скажите все как есть и дайте другим время, возможно, они одумаются, если действительно рацио не на их стороне.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 30 апреля 2019 для Стрельцов

Сегодня вам понадобится сдержанность и благоразумие, которые помогут избежать неприятных ситуаций. Это правило будет действовать для всех сфер жизни – от дел на работе – до отношений с родными. Вам под силу будет избежать конфликтов, однако желание броситься в необдуманный спор будет сильным.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 30 апреля 2019 для Козерогов

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 30 апреля 2019 для Водолеев

В этот день вас изрядно раздражают правила, которые установили другие. Вы просто таки будете гореть из-за этой "несправедливости" – вы готовы броситься в откровенную авантюру, но вас сдержат.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 апреля 2019 для Рыб

У вас накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшайте его. Другим о своих планах желательно слишком интенсивно не рассказывать, потому что еще и не успеете со всем справиться.