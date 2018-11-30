Гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для неформального общения. Стоит избегать шумных торговых центров и серьезных покупок. Читайте гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака далее в материале.

На работе можно браться за смелые проекты – главное все заранее спланировать и взвесить, чтобы не попасть впросак. Выгодные дивиденды принесет время, вложенное в обучение. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 30 ноября 2018 для Овна

Астрологи рекомендуют Овнам четко соблюдать законы и не нарушать установленные государством правила. В противном случае можно получить неприятности, которые существенно испортят ваши планы.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 30 ноября 2018 для Тельца

Благоприятное время для романтических свиданий, общения с любимым человеком и друзьями. Не помешает стать чуточку более открытым в чувствах и попытаться получить ответы на вопросы, которые вас давно беспокоят.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 30 ноября 2018 для Близнецов

Постарайтесь не отвлекаться на рабочие вопросы и по возможности отгородитесь от них сегодня полностью. Дела по работе вряд ли удастся наладить, а вот отношения с родными приобретут новые краски (если, конечно, вы найдете на них время).

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 30 ноября 2018 для Рака

Раков сегодня ожидает день с повышенным уровнем конфликтности. Стоит избегать выяснения отношений с коллегами, друзьями и стараться сохранить мир в семье.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 30 ноября 2018 для Льва

Львам стоит быть смелее, проявлять больше инициативы и громко говорить о своих желаниях и намерениях. Немножко амбициозности вам не помешает, особенно тем, у кого есть пара.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 30 ноября 2018 для Девы

На работе желательно не делать ошибок. Вам это будет под силу, если не будете брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда.

Возможно неожиданное радостное известие. Везение в этот день на вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 30 ноября 2018 для Весов

Если затянула обыденность и вы нуждаетесь в изменениях – принимайтесь придумывать интересный досуг. Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет меняться. Возьмите дело в свои руки, обзвоните друзей, и у вас точно появится интересный план на вечер, а то и на будущий уикенд.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 30 ноября 2018 для Скорпиона

Время благоприятно для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Воплощение задуманного приведет к желаемому результату. При этом расход сил и энергии с вашей стороны покажется минимальным.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 30 ноября 2018 для Стрельца

День обещает быть спокойным и тихим, приятным исключением может стать неожиданный подарок.

Любовь и сфера романтических отношений будет находиться под благоприятным воздействием звезд. Можете уверенно опираться на деловых и личных партнеров.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 30 ноября 2018 для Козерога

Скорпионам астрологи советуют сегодня немного времени посвятить расширению кругозора. Возьмитесь за интересную научно-популярную книгу или посмотрите хороший документальный фильм.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 30 ноября 2018 для Водолея

Желательно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас удачное время для прощания с плохими привычками, саморазвития и самосовершенствования.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 30 ноября 2018 для Рыб

Домашнюю работу лучше сделать утром, а остальное время посвятить только себе и своим делам на работе. Избегайте ссор, потому что они могут спровоцировать вас на разоблачение старых грехов и тайн.