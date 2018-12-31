Гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака предусматривает суетливый и полный приятных моментов день. Сегодня не стоит стараться сделать все "идеально", однако стоит проявлять снисходительность и беспокоиться о других. Читайте гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день не стоит нагружать себя рутинными делами, наоборот, стоит позволить себе расслабиться и не напрягаться. Именно в таком случае все обойдется как нельзя лучше. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 31 декабря 2018 для Овна

Последний день года подарит вам заряд вдохновения, потому воспользуйтесь этим на полную! Это день для творчества и проявления креативности.

Все вокруг заметят ваш заряд позитивом, и вы непременно услышите много теплых слов.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 31 декабря 2018 для Тельца

Вы не одиноки, у вас есть люди, которые готовы прийти вам на помощь. Вы можете не подозревать, как много неравнодушных есть в этом мире.

Сегодня нельзя допустить, чтобы материальные споры стали яблоком раздора с родными.

Объединяйтесь с близкими идеями и вдохновением. Это будет проявлением сердечной любви о других не на словах, а на деле.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 31 декабря 2018 для Близнецов

Звезды предостерегают: давайте в долг только те деньги, с которыми готовы распрощаться навсегда. Также не стоит давать щедрые обещания, которые не в состоянии выполнить.

В первой половине дня вы решите проблему, которая длительное время вас беспокоит, благодаря стечению обстоятельств.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 31 декабря 2018 для Рака

Если вы поссорились с любимым человеком, то этот день даст великолепную возможность, чтобы помириться. Проблем со здоровьем не предвидится.

Звезды советуют не сидеть дома, а развлекаться и получать новые впечатления. Посетите театр или сходите на концерт.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 31 декабря 2018 для Льва

Рабочие дела обречены на провал, но не принимайте это слишком близко к сердцу, поскольку вашей вины в этом не будет. Тем более, вы еще получите шанс доказать свои профессиональные умения.

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить первую половину дня максимально спокойно: прогуляйтесь, поразмышляйте наедине о планах на будущее.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 31 декабря 2018 для Девы

Для Дев этот день будет намного удачнее и счастливее, если вы будете открытыми к другим. Постарайтесь детально спланировать свои дела, тогда вы с легкостью распрощаетесь с "хвостами", которые накопились за предыдущие дни.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 31 декабря 2018 для Весов

Если у вас есть любимый человек – сделайте ему подарок. Этот поступок только укрепит вашу любовь и доверие.

Вам нужно "зарыть топор войны" в этот день. Поскольку это время особенно благоприятно для решения конфликтов и налаживания отношений с теми, с кем вы давно враждовали.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 31 декабря 2018 для Скорпиона

Одинокие Скорпионы имеют большие шансы встретить свою любовь. А вот у тех, кто уже имеет отношения, этот день очень благоприятен для романтических поступков и решения любых конфликтов.

Смените вашу типичную обстановку, съездите куда-нибудь, встретьтесь с друзьями или просто прогуляйтесь по парку. Главное не сидеть в четырех стенах.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 31 декабря 2018 для Стрельца

Эти сутки обеспечат вам целый спектр впечатлений. Если вы влюблены, то роман может резко пойти вверх. Дела будут идти хорошо, однако стоит творчески подойти к решению вопросов. Желательно наполнить свою жизнь большим многообразием интересных заданий.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 31 декабря 2018 для Козерога

В этот день вам улыбнется удача: готовьтесь к интересным встречам и звонкам. А еще стоит позаботиться о себе: в конце дня устройте себе релакс-программу, которая поможет снять напряжение и стресс после интенсивной работы.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 31 декабря 2018 для Водолея

Во второй половине дня, вы будете более энергичными и выносливыми, чем обычно. Позвольте себе сполна насладиться моментами влюбленности и радости.

Следует найти время для себя, поскольку будничные заботы могут нарушить внутреннюю гармонию.

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Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 31 декабря 2018 для Рыб

Можете быть спокойными – этот день будет очень удачным, поэтому уделите больше времени заботе о себе. Постарайтесь избежать дискуссий и разговоров на темы, которые вас раздражают. Это сегодня вам ни к чему. Уделите больше внимания семейным делам и общению с близкими.