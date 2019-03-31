Гороскоп на сегодня, 31 марта 2019 года, предусматривает день удачный для принятия важных решений. Удачно будут проходить встречи с друзьями и родными. Читайте гороскоп на 31 марта 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день не стоит пренебрегать близкими людьми. При этом в жарких дискуссиях участвовать смысла не будет – найти компромисс сегодня будет крайне трудно, поэтому острые темы лучше обходить. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)





Гороскоп на 31 марта 2019 для Овнов

В этот день многим придется менять старые схемы на новые – искать новые решения в привычных ситуациях, по новому воспринимать давние отношения. Используйте этот момент сполна, чтобы обновить застоявшиеся сферы жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 31 марта 2019 для Тельцов

Тельцам сегодня будет характерна тяга к переменам – в мышлении, ситуациях. Особенно это будет касаться тех моментов, которые казались неизменными. В этот день можно начинать ремонты, переезды, отправляться в дорогу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 31 марта 2019 для Близнецов

Если вы собираетесь в дорогу, следует учесть задержки и изменения маршрута. Выделите времени с запасом, чтобы потом не горячиться. За рулем стоит быть осмотрительным и не водить, если вы слишком устали или нервные.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 31 марта 2019 для Раков

Вы эмоционально и финансово готовы к возможным потерям и неожиданным изменениям – не стоит сопротивляться новому. Новые знания и навыки в значительной мере будут способствовать вашему успеху.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 31 марта 2019 для Львов

В этот день возможные проблемы связаны с ощущением близости. Особенно это касается тех, кто потерял уверенность в своем партнере или страсть в отношениях. Не позволяйте этой ситуации продолжаться длительно: решите проблему, иначе расстояние между вами станет непреодолимым.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 31 марта 2019 для Дев

Сегодня стоит ограничить свои расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет нелегко, поэтому стоит быть сберегательным. Не стоит полагаться на щедрых спонсоров и работодателей.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 31 марта 2019 для Весов

Сегодня вам может прийти неожиданное предложение. Речь может зайти даже об изменении статуса долгосрочных отношений или о появлении нового и важного человека в вашей жизни. Вооружитесь хорошим настроением!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 31 марта 2019 для Скорпионов

Сегодня удачный день, чтобы превратить идеи в план действий. Не бойтесь начинать – главное написать первый пункт и дальше дело пойдет. Если потратите немного времени на продумывание стратегии – дело будет иметь высокие шансы увенчаться успехом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 31 марта 2019 для Стрельцов

Если не знаете что выбрать – риск или рутину – взвесьте то, хотите вы развиваться или нет. Если ответ будет утвердительным, тогда привычный ход дел вам не подойдет. Занимаясь тем, к чему привыкли, мы топчемся на месте.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 31 марта 2019 для Козерогов

Тем, кого затрагивают чужие успехи – стоит задуматься, не кроется ли на самом деле за ними недовольство собственными неудачами. Возможно время взяться за себя, вместо того, чтобы ругаться или завидовать другим. При таком изменении жизнь получит значительно больше ярких красок.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 31 марта 2019 для Водолеев

Сообщение, которое вы можете сегодня получить, повлияет на ваш взгляд относительно привычного хода дел. Будьте готовы к резким поворотам.

В этот день о себе может напомнить здоровье. Откажитесь от самолечения и доверьте дело профессионалам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 31 марта 2019 для Рыб

Страсти в это воскресенье могут обостриться, а не отлаженные конфликты усилиться. Но нет ничего такого, что Рыбы не смогли бы пережить сегодня, если хорошо постараются.