Гороскоп на сегодня 3 декабря 2018: гороскоп для всех знаков

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для новых начинаний и существенных изменений. В этот день не стоит горячиться. Читайте гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

День обещает быть насыщенным событиями, которые могут изменить привычный ход вещей. В этот день следует быть осторожным со словами и помыслами. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 3 декабря 2018 для Овна

Благоприятный день для решения бюрократических вопросов. Сегодня можно смело браться за важную работу. Также не стоит бояться смелых идей – есть высокие шансы заручиться поддержкой. Благоприятным этот день будет и для укрепления семейных отношений.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 3 декабря 2018 для Тельца

Если на вас напала хандра, постарайтесь акцентировать внимание на положительных моментах и помните, что вы имеете право влиять на любую ситуацию и можете изменить все, что вам не нравится.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 3 декабря 2018 для Близнецов

Близнецам стоит проявить заботу и внимание к своей семье, действительно выслушать потребности ваших близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присущи большое упрямство и себялюбие.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 3 декабря 2018 для Рака

Ракам сегодня, как никогда, будет трудно сосредоточиться на повседневных задачах. Водоворот эмоций и растерянность могут привести к не совсем тем последствиям, которые вам бы хотелось видеть. Впрочем все в ваших руках, поэтому даже совсем неудачное дело со временем сумеете наладить.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 3 декабря 2018 для Льва

Львы должны быть осторожны сегодня, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не спешите и не расстраивайтесь, если окажется, что вы куда-то опоздали.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 3 декабря 2018 для Девы

День благоприятен для обдумывания важных дел. В беде сегодня доверяйте своей интуиции и не недооценивайте предчувствия. Доверить сокровенное сегодня можете смело надежному Овну или Стрельцу.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 3 декабря 2018 для Весов

Весам желательно взяться за планирование недели или хотя бы ближайших дней. Вложенные в эту сферу силы дадут ощутимый результат очень скоро.

Успехи ждут и тех, кто займется своим здоровьем и уделит немного внимания спорту.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 3 декабря 2018 для Скорпиона

Возьмитесь за свои дела, особенно за те, исполнение которых вы откладывали уже давно. Вот увидите, как только вы по-настоящему возьметесь за выполнение заданий – все пойдет как по маслу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 3 декабря 2018 для Стрельца

Задуманные Стрельцами дела будут удаваться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления задуманного, решения трудных вопросов и проблем.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 3 декабря 2018 для Козерога

Рекомендуется быть осторожным в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение острых ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 3 декабря 2018 для Водолея

Сегодня с Водолеями злые шутки могут играть ошибки прошлого. Вероятно, людям приспичит вспомнить ваши старые грехи и упрекнуть ими. Постарайтесь не обращать внимания на таких персонажей и не принимать их мнение во внимание. Всем свойственно ошибаться, и старые ошибки не могут быть причиной для упреков в настоящем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 декабря 2018 для Рыб

Сегодня желательно не ссориться с окружающими, а если вы уже с кем-то поссорились – миритесь. Для Рыб день благоприятен для выполнения обещаний, в том числе и старых.

От заключения важных сделок, решения финансовых вопросов лучше воздержаться.