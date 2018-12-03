Гороскоп на сегодня 3 декабря 2018: гороскоп для всех знаков

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для новых начинаний и существенных изменений. В этот день не стоит горячиться. Читайте гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.
День обещает быть насыщенным событиями, которые могут изменить привычный ход вещей. В этот день следует быть осторожным со словами и помыслами. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 3 декабря 2018 для Овна
Благоприятный день для решения бюрократических вопросов. Сегодня можно смело браться за важную работу. Также не стоит бояться смелых идей – есть высокие шансы заручиться поддержкой. Благоприятным этот день будет и для укрепления семейных отношений.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 3 декабря 2018 для Тельца
Если на вас напала хандра, постарайтесь акцентировать внимание на положительных моментах и помните, что вы имеете право влиять на любую ситуацию и можете изменить все, что вам не нравится.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 3 декабря 2018 для Близнецов
Близнецам стоит проявить заботу и внимание к своей семье, действительно выслушать потребности ваших близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присущи большое упрямство и себялюбие.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 3 декабря 2018 для Рака
Ракам сегодня, как никогда, будет трудно сосредоточиться на повседневных задачах. Водоворот эмоций и растерянность могут привести к не совсем тем последствиям, которые вам бы хотелось видеть. Впрочем все в ваших руках, поэтому даже совсем неудачное дело со временем сумеете наладить.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 3 декабря 2018 для Льва
Львы должны быть осторожны сегодня, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не спешите и не расстраивайтесь, если окажется, что вы куда-то опоздали.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 3 декабря 2018 для Девы
День благоприятен для обдумывания важных дел. В беде сегодня доверяйте своей интуиции и не недооценивайте предчувствия. Доверить сокровенное сегодня можете смело надежному Овну или Стрельцу.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 3 декабря 2018 для Весов
Весам желательно взяться за планирование недели или хотя бы ближайших дней. Вложенные в эту сферу силы дадут ощутимый результат очень скоро.
Успехи ждут и тех, кто займется своим здоровьем и уделит немного внимания спорту.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 3 декабря 2018 для Скорпиона
Возьмитесь за свои дела, особенно за те, исполнение которых вы откладывали уже давно. Вот увидите, как только вы по-настоящему возьметесь за выполнение заданий – все пойдет как по маслу.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 3 декабря 2018 для Стрельца
Задуманные Стрельцами дела будут удаваться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления задуманного, решения трудных вопросов и проблем.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 3 декабря 2018 для Козерога
Рекомендуется быть осторожным в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение острых ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 3 декабря 2018 для Водолея
Сегодня с Водолеями злые шутки могут играть ошибки прошлого. Вероятно, людям приспичит вспомнить ваши старые грехи и упрекнуть ими. Постарайтесь не обращать внимания на таких персонажей и не принимать их мнение во внимание. Всем свойственно ошибаться, и старые ошибки не могут быть причиной для упреков в настоящем.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 3 декабря 2018 для Рыб
Сегодня желательно не ссориться с окружающими, а если вы уже с кем-то поссорились – миритесь. Для Рыб день благоприятен для выполнения обещаний, в том числе и старых.
От заключения важных сделок, решения финансовых вопросов лучше воздержаться.