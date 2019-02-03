Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2019 года, предусматривает удачный день для обучения и познания. Везти сегодня будет тем, кто сумеет найти силы и не потратит зря время. Читайте гороскоп на 3 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Наступило отличное время для отказа от закоренелых вредных привычек и открытия нового в жизни. Желательно выделить несколько часов на себя – для саморазвития, творчества. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 3 февраля 2019 для Овнов

Овнов, у которых етсь пара, сегодня ждут сюрпризы в отношениях. Можете затеять что-нибудь романтичное и новое. Есть высокие шансы, что идея придется по душе вашему партнеру, и вы сможете стать ближе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 3 февраля 2019 для Тельцов

Судьба улыбнется Тельцам, которые давно искали успокоение или ответы на вопросы. Найти нужную подсказку удастся в книге или разговоре. Только не горячитесь и хорошо обдумывайте информацию.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 3 февраля 2019 для Близнецов

Сегодня ваша проницательность подскажет, кому вы сможете открыть душу. Будьте внимательными и искренними и получите шанс завести замечательное новое знакомство, которое может иметь очень позитивные последствия.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 3 февраля 2019 для Раков

Не позволяйте мелочам выбивать вас из колеи. Попробуйте взглянуть на ситуацию на расстоянии и, вероятно, заметите, что на самом деле все не так уж и плохо. Придирчивым Ракам стоит остыть и перенести свое внимание на действительно важные дела.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 3 февраля 2019 для Львов

День идеально подходит, чтобы отправиться на прогулку на свежем воздухе, особенно возле водоема. Живительный заряд сил гарантирован.

Также хорошо будут даваться дела, связанные с учебой и искусством, ведь любая работа, направленная на творчество и обучение, будет даваться легко.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 3 февраля 2019 для Дев

В первой половине дня вам будет легко даваться знакомство с новыми людьми. Вероятно, что состоится важная и интересная встреча, которая впоследствии повлияет на вашу жизнь. Также есть высокие шансы получить новые знания, разобраться со сложным вопросом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 3 февраля 2019 для Весов

Весам сегодня крайне не стоит поддаваться влиянию собственных тревог. Дайте жизни немного времени, и не делайте поспешных выводов. Особенно если вы чувствуете охлаждение отношений с вашим любимым человеком.

Для начала попробуйте просто поговорить, и помните, что разговор не стоит начинать с претензий. Лучше расскажите о своих эмоциях и дайте партнеру время, чтобы вас понять.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 3 февраля 2019 для Скорпионов

В делах особых осложнений не возникнет, однако принимать решение может быть нелегко. Есть шансы, что долго будете колебаться между всеми "за и против" и так ничего и не решите. Поэтому принятие важных решений лучше перенести на следующую неделю.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 3 февраля 2019 для Стрельцов

В общении может проявиться чрезмерная импульсивность, а в мыслях может тянуть на негатив. Конечно, все эмоции нужны, но неоправданно грустное настроение от себя гоните.

Не позволяйте сегодня никому навязывать вам чужие мысли и идеи, особенно, если они противоречат вашим принципам.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 3 февраля 2019 для Козерогов

Козерогам свойственно хорошо разбираться в жизни и с легкостью читать между строк. Сегодня вам может выпасть немалая возможность воспользоваться своими умениями.

Поможет интуиция и решить проблемы. Вам удастся понять, к кому обратиться, чтобы получить ценные советы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 3 февраля 2019 для Водолеев

Водолеев ждет предложение, которое потребует внимательного подхода к его рассмотрению. Вероятно, что для получения желаемого придется выйти из привычной зоны комфорта. Стоит найти отвагу, чтобы перемены в жизни в конце концов произошли.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 февраля 2019 для Рыб

Некоторым Рыбам старая связь не позволяет обрести счастье с кем-то другим. А другим развиваться не позволяют закоренелые привычки и стереотипы. В обоих случаях стоит покончить со страхом перед новым и дать бой тому, что сдерживает ваш рост.