Гороскоп на сегодня, 3 января 2019 года, предусматривает удачный день для посещения людных мест. Стоит быть осторожным с алкоголем, который может создать много неприятностей. Читайте гороскоп на 3 января 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День пройдет спокойно для тех, кто не стараться контролировать все. Лучше позволить вещам происходить естественным образом. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 31 декабря–6 января 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 3 января 2019 для Овнов

У Овнов будет удачный день, который все же может показаться насыщенным работой. Можно смело работать над тяжелыми задачами. Они будут в этот день по силам.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 3 января 2019 для Тельцов

Тельцы сегодня будут в центре внимания. Это позволит решить наболевшие проблемы и получить ответы на вопросы, которые давно вас беспокоили. Будьте смелыми, искренними и откровенными. Именно эти качества смогут стать вашим настоящим козырем.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 3 января 2019 для Близнецов

Близнецам сегодня стоит с осторожностью подходить к покупкам. Лучше дважды подумать, чтобы не купить хлам.

В разговорах с родными не забывайте о благодарности. Это поможет наладить теплые контакты.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 3 января 2019 для Раков

Отправьтесь на прогулку на природу. Контакт с ней поможет вам восстановить силы и почерпнуть вдохновение.

Хорошее время, чтобы совершить звонок или написать сообщение человеку, к которому вы лелеете теплые чувства, и с которым давно не общались.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 3 января 2019 для Львов

Львы могут смело зачесывать свои гривы и идти в мир. Хорошее настроение гарантировано. Берите с собой друзей или родных и насладитесь этим днем сполна.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 3 января 2019 для Дев

Судьба улыбнется Девам, которые давно искали успокоение или ответы на вопросы. Найти нужную подсказку удастся в книге или разговоре. Только не горячитесь и хорошо обдумывайте информацию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 3 января 2019 для Весов

Начните день с занятий, которые приносят удовольствие именно вам. Не стесняйтесь выделить немного времени на самих себя. Вот увидите, что ни родные, ни работа от этого не пострадают. Конечно, об опоздании все же лучше предупреждать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 3 января 2019 для Скорпионов

Ваши двойные игры могут принести немало вреда близким. Позаботьтесь о том, чтобы они понимали истинные ваши намерения и не манипулируйте их доверием.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 3 января 2019 для Стрельцов

Не горячитесь в непредсказуемых ситуациях и прислушивайтесь к словам других. Прежде всего стоит отбросить спесь, упрямство и пренебрежительное отношение к другим.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 3 января 2019 для Козерогов

Козероги сегодня смогут упорядочить собственные мысли. Добрым помощником в этом может стать тематическая, качественная литература. Не поленитесь выключить сериал и взяться за саморазвитие. Вот увидите, что такое занятие в результате принесет немало удовольствия.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 3 января 2019 для Водолеев

У Водолеев в этот день будет много энергии, особенно ближе к вечеру. Используйте свой пыл, чтобы завязать новые отношения – романтические или дружеские. В разговорах уважайте свое мнение и не теряйте его, чтобы понравиться собеседнику.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 января 2019 для Рыб

Рыб сегодня может настигнуть встреча с человеком, который добавит изюминку к вашей жизни. При разговоре будьте собой и демонстрируйте благодарность за то, что имеете. Если же будете жаловаться на все, то можете оттолкнуть от себя потенциального друга или любимого человека.