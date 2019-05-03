Гороскоп на сегодня, 3 мая 2019 года, предусматривает переменчивый день. Сегодня можете столкнуться с собственными и чужими неожиданными изменениями желаний. Читайте гороскоп на 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день следует ставить перед собой сложные задачи, ведь сил на их выполнение будет достаточно. Главное сегодня – четко выражать свою позицию, а не надеяться, что кто-то сможет прочитать ваши мысли. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 3 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 3 мая 2019 для Овнов

В этот день возможны проблемы, связанные с ощущением близости. Особенно это касается тех, кто потерял уверенность в своем партнере, или страсть в отношениях. Не позволяйте этой ситуации длиться долго: решите проблему, иначе расстояние между вами станет непреодолимым.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 3 мая 2019 для Тельцов

Сегодня стоит ограничить свои расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Деньги в ближайшие дни получить будет не легко, поэтому стоит быть сберегательным. Не стоит полагаться на щедрых спонсоров и работодателей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 3 мая 2019 для Близнецов

Сегодня вам может поступить неожиданное предложение. Речь может зайти даже об изменении статуса долгосрочных отношений или о появлении нового и важного человека в вашей жизни. Вооружитесь хорошим настроением!

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 3 мая 2019 для Раков

Вы эмоционально и финансово готовы к возможным потерям и неожиданным изменениям – не стоит сопротивляться новому. Новые знания и навыки в значительной степени будут способствовать вашему успеху.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 3 мая 2019 для Львов

Если вы собираетесь в дорогу, следует учесть задержки и изменения маршрута. Выделите время с запасом, чтобы потом не горячиться. За рулем стоит быть осмотрительным и не отправляться рулить, если вы слишком устали или нервные.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 3 мая 2019 для Дев

Страсти в этот день могут обостриться, а неулаженные конфликты усилиться. Но нет ничего такого, что Девы бы не смогли пережить сегодня, если хорошо постараются.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 3 мая 2019 для Весов

Если открыто высказывать свое недовольство, то делайте это честно. Прежде всего, не перекладывайте вину на других. Ответственными за вашу жизнь и ваши решения являются лишь вы сами, даже, если на первый взгляд кажется, что это не совсем так.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 3 мая 2019 для Скорпионов

Не стоит брать вину или неудачи других на свой счет, даже если они вас в этом обвиняют. Каждый самостоятельно отвечает за свои решения, мысли и эмоции. Не стоит бояться разочаровать других – прежде всего стоит позаботиться о своем спокойствии.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 3 мая 2019 для Стрельцов

Сегодня удачный день, чтобы превратить идеи в план действий. Не бойтесь начинать – главное написать первый пункт и дальше дело пойдет. Если потратите немного времени на продумывание стратегии – дело будет иметь высокие шансы увенчаться успехом.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 3 мая 2019 для Козерогов

Если не знаете что выбрать – риск или рутину – взвесьте то, хотите вы развиваться или нет. Если ответ будет утвердительным, тогда привычный ход дел вам не подойдет. Занимаясь тем, к чему привыкли, мы топаем на месте.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 3 мая 2019 для Водолеев

Тем, кого задевают чужие успехи – стоит задуматься, не кроется ли на самом деле за ними недовольство собственными неудачами. Возможно время взяться за себя, вместо того, чтобы злословить или завидовать другим. При таком изменении жизнь приобретет значительно более яркие краски.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 3 мая 2019 для Рыб

Ставить интересы других выше чем свои – это дело благородное, но восхищаться им не стоит. Здоровый эгоизм и трезвое понимание своих сил и потребностей помогут не переборщить с альтруизмом. Если пренебречь заботой о себе – можно нарваться на неприятности.