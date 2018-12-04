Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для неторопливых действий. Важно уделить достаточно времени вопросам здоровья. Читайте гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня стоит рассчитывать на дружескую поддержку. Тем, кто задумал начало серьезных дел, будет способствовать удача. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 декабря 2018 для Овна

Овнам сегодня легко будет удаваться улаживание споров с другими. Впрочем встревать в чужие распри все же не стоит.

Многие представители знака во вторник будут изрядно озабочены и погрузнут во встречах и телефонных разговорах.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 декабря 2018 для Тельца

День будет удачным для любовных дел. Вечером доверяй своей интуиции. Ваше предчувствие может оказаться пророческим. Смело можете делиться сокровенным с Весами.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 декабря 2018 для Близнецов

Близнецам придется больше времени посвятить семье или товарищам. Вероятно, что придется задействовать все известные вам трепетные чувства, чтобы действительно стать хорошим помощником в не самую легкую минуту.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 декабря 2018 для Рака

Сегодня Раки будут счастливыми, беспокойными и очень интересными. Вы просто таки будуте хотеть приобщиться к каждой встречи и дела! Ничего не будет проходить без раков в этот день. Из-за такой гиперактивности представители знака получат возможность познакомиться с новыми друзьями и получить интересную информацию.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 декабря 2018 для Льва

Сегодня на Львов ждет выполнения важной миссии. Вам будет трудно примириться с ошибками и вам легко будет удаваться критика. День подходит для заботы о своем здоровье и красоте. Так что вместо того, чтобы искать недостатки других уделите больше времени себе.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 декабря 2018 для Девы

Дев окутает мир грез и воспоминаний, что в придачу к сонливому состоянию может стать причиной некачественного выполнения работы. Не удивляйтесь не слишком утешенным взглядам руководителя, который такое настроение может легко заметить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 декабря 2018 для Весов

Высокие шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Самообман вряд ли будет иметь хорошие последствия, а потому отдавайте предпочтение, пусть и не самому милому сердцу, но все же самому логичному решению.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 декабря 2018 для Скорпиона

Скорпионам сегодня следует во всем соблюдать меру и внимательно наблюдать за положением дел, которые происходят вокруг. Вероятно, что в голову вам придет содержательная и плодотворная идея, реализацию которой вы сможете начать уже со дня на день.

Во время занятий спортом будьте осторожными, не забывайте о разминке и правилах безопасности.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 декабря 2018 для Стрельца

Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций и не раздувать их. Не позволяйте нарастать напряжению в семье. Если у вас возникают недоразумения – старайтесь решать их сразу. Главное сохраняйте спокойствие и не паникуйте, ведь вы так только выбьете себя и других из колеи.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 декабря 2018 для Козерога

Вероятно, что Козерогам на долю может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

Смелых в этот день ждет удача. Поэтому постарайтесь взяться за активную деятельность и успех не замедлит.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 декабря 2018 для Водолея

Упрямые и сонные Водолеи сегодня могут стать грозой коллектива или семьи. Не страшите уже так сильно окружающих!

Также не стоит и брать на себя сегодня слишком ответственные дела, такие как решения финансовых или юридических вопросов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 декабря 2018 для Рыб

Сегодня Рыбам будет свойственно углубляться в мысли о своем материальном положении. Вероятно, вы захотите найти способ заработать больше денег на веселье и удовольствие? Во второй половине дня к вам может прийти интересная идея, впрочем, не впадайте в крайности!