Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2019 года, предусматривает удачное время для начала новых дел. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро. Читайте гороскоп на 4 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Благоприятный день для начала нового. Если вы ищете работу – отправьте в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – пойдите в зал или начните бегать. Если хотите изучить что-то новое – запишитесь на курсы. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 февраля 2019 для Овнов

Вероятно, вам будет трудно усидеть на месте – воспользуйтесь этой бурей энергии и направьте ее в конструктивное русло. Займитесь собственным здоровьем, возможно, именно сейчас время подумать о спорте.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 февраля 2019 для Тельцов

Тельцы сегодня будут черпать вдохновение из кропотливой работы. Понедельник перестанет казаться невыносимым в тот момент, как вы возьметесь за дело и перестанете отвлекаться на второстепенные дела.

Тех, кто сумеет сконцентрироваться на важном, ждет успех в начинаниях. Вероятно, что удастся наладить важные контакты и продумать смелые идеи.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 февраля 2019 для Близнецов

Близнецам в этот день не стоит ожидать подарков судьбы. Стоит брать инициативу в свои руки и самостоятельно налаживать дело за делом.

В этот день представители знака смогут увидеть свои проблемы в ином свете. Это поможет найти новые выходы из старых ситуаций.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 февраля 2019 для Раков

Сегодня для Раков благоприятный день для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – отправьте в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – пойдите в зал или начните бегать. Если хотите изучить что-то новое – запишитесь на курсы. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 февраля 2019 для Львов

Вы хорошо обдумываете ситуацию и любите аргументы, прежде чем передумать по поводу чего-либо. Оказавшись в новой ситуации, вы очень осторожны до тех пор, пока не узнаете, что происходит, а потом уже действуете уверенно. Но сегодня судьба может подкинуть вам испытание и заставить действовать не так как обычно. Не переживайте, есть высокие шансы, что вы справитесь с ним!

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 февраля 2019 для Дев

Уверенным в себе Девам сегодня может понадобиться поддержка с тыла. Особенно тем, которые имеют репутацию руководителя, лидера. Со стороны может выглядеть, что вы контролируете других, но на самом деле неуверенность изрядно вас будет расшатывать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 февраля 2019 для Весов

Сегодня Весам удастся расслабиться и ощутить внутреннее умиротворение. К тем, у кого были не лучшие времена, вернутся силы и уверенность в себе. Возможно, именно сегодня вам удастся продумать план действий на ближайшее будущее, который поможет значительно улучшить качество жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 февраля 2019 для Скорпионов

Умение Скорпионов быть хорошим другом и репутация человека, которому можно доверять, может понадобиться сегодня по отношению к близкому вам человеку. Не мешкайте с помощью! Вы также получите от этого выгоду, по меньшей мере ментальную.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 февраля 2019 для Стрельцов

Сегодня Стрельцам рекомендуют заняться решением проблем, которые накопились в последнее время. Жизненной энергии у вас будет достаточно, чтобы справиться даже с самыми сложными задачами. Так что смело принимайтесь за дело.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 февраля 2019 для Козерогов

Сегодня стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень, накопленная в этот день обида отдастся с двойной силой, а потому постарайтесь выбросить из головы негативные мысли и эмоции.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 февраля 2019 для Водолеев

Постарайтесь точно понимать ради чего вы работаете и трезво оценивать ситуацию. Хорошо уравнивайте ваш опыт, умения и желания с поставленными целями и шансами их достичь. Вероятно, хорошим решением будет идея браться за дело небольшими частями – маленькими шагами можно реализовывать крупные проекты.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 февраля 2019 для Рыб

У Рыб наступил благоприятный период для закладки нового – отношений, работы, ремонтов. Вам будет легко заручиться поддержкой необходимых людей и справиться даже с довольно сложными задачами.