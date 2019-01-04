Гороскоп на сегодня, 4 января 2019 года, предусматривает день, в который следует найти время на друзей и развлечения. Осторожным с алкоголем следует быть тем, у кого была тяжелая неделя. Не лучшее время для покупок. Читайте гороскоп на 4 января 2019 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Стоит быть осторожным со словами. Опрометчиво сказанная острая фраза может спровоцировать конфликт, улаживание которого займет немало времени. Поэтому лучше дважды думайте перед тем, как сказать лишнее. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 января 2019 для Овнов

Добавьте уверенности в своих действиях и перед вами откроются новые двери. Смелее! Фортуна любит тех, кто не боится ставить перед ней вызовы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 января 2019 для Тельцов

Не стоит сокрушаться из-за прошлого или убиваться по делам других людей. Станьте сами на путь тех изменений, которые бы вы хотели от других.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 4 января 2019 для Близнецов

Близнецам может захотеться выпить лишнего с коллегами по работе или друзьями. Будьте осмотрительны и подумайте, не наобещали ли вы кому-нибудь быть "свежим" в субботнее утро. Представителей знака может постигнуть и другая крайность – нежелание ни с кем контактировать в этот вечер. Постарайтесь найти золотую середину.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 января 2019 для Раков

Раки сегодня будут душой компании, но при условии, что компания будет тихой и хорошо знакомой. Есть высокие шансы завести разговор на ту тему, которую вам давно не удавалось поднять с близкими. Воспользуйтесь ими!

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 января 2019 для Львов

Сегодня Львам улыбнется фортуна. Вы можете сразу и не заметить подарок от судьбы, нои со временем все станет видимым. Украсьте себя улыбкой. Она будет вашим главным оружием.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 января 2019 для Дев

Девы будут увлечены своей идеей и стараться заразить ею как можно больше людей. Удастся это или нет будет зависеть от характера вашей задумки. И попробовать все же стоит!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 января 2019 для Весов

Весам желательно быть больше, чем обычно внимательным за рулем. Усталость может иметь плохие последствия.

Дома постарайтесь воспринимать все спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые вам не нравятся.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 января 2019 для Скорпионов

Cкорпионам может выпасть возможность встретиться с товарищем, которого давно не видели. Не бойтесь сами стать инициатором такой встречи.

Больше времени стоит уделить и родным. Позвоните тем, с кем давно не разговаривали. Вероятно, что у них есть для вас хорошая весть.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 января 2019 для Стрельцов

Стрельцам сегодня улыбнется фортуна на любовном фронте. И не важно, есть ли у вас пара или нет. Милый разговор поднимет вам настроение на долгое время, поэтому не стесняйтесь и выходите на контакт.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 января 2019 для Козерогов

Козерогам сегодня будет везти, однако на халяву ожидать не стоит. А вот награда за сделанное или даже сказанное доброе слово может появиться в самый неожиданный момент.

Стоит быть осторожным с азартными ситуациями. Не стоит становиться перепуганным трусом, но и в авантюры бросаться не желательно. Старайтесь все решения принимать с холодным расчетом.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 января 2019 для Водолеев

Если ваше добронравие и сдержанность сыграют с вами злую шутку – не переживайте сильно. Все скоро станет на свои места. Главное, что вы в этой ситуации останетесь с чистой совестью.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 января 2019 для Рыб

Рыбам стоит найти время на физическую активность. Это не только улучшит физическую форму, но и поможет разгрузиться от стрессов.

Одиноким ночью стоит выйти в мир, чтобы немного развеяться и набраться вдохновения. Не пренебрегайте приглашениям друзей, а то и сами попробуйте кого-нибудь вытащить на интересное событие.