Гороскоп на сегодня, 4 мая 2020 года, предполагает успех и везение для Овнов, Львов и Близнецов, но и другим представителям знака гороскоп принесет немало приятного. Читайте гороскоп на 4 мая 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

День начнется положительно, вы сможете чуточку расслабиться. Однако сохраняйте ощущение реальности и не забывайте о конкретных шагах к достижению целей. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 4 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 мая 2020 для Овнов

Сегодня для Овнов предполагается продуктивный день. Астрологи советуют сделать первый шаг к реализации задуманного.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 мая 2020 для Тельцов

Тельцы сегодня могут уделить время физическим нагрузкам. Можете заняться йогой или выделить время на прочтение новой книги.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 мая 2020 для Близнецов

Сегодня вы будете получать удовольствие от любого процесса. День для Близнецов в целом выдастся теплым и гармоничным.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 мая 2020 для Раков

Сегодня Раки полностью погрузятся в работу, чтобы завершить все свои дела, на которые раньше никогда не хватало времени.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 мая 2020 для Львов

Львов ожидает приятный сюрприз: известие о пополнении в семье, новый домашний любимец или появление хорошего и верного друга.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 мая 2020 для Дев

Основная тема дня – отношения. Вам нужно решить дальнейшую судьбу отношений с вашей второй половинкой, и не бояться выйти из отношений, если они уже вас не радуют.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 мая 2020 для Весов

Сегодня на первый план выйдут ваши финансовые вопросы. Вы захотите больше заработать и будете всяческими способами искать дополнительный заработок.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 мая 2020 для Скорпионов

Ваша настойчивость и усердие уже совсем скоро принесет свои плоды. Однако астрологи советуют рационально использовать свои силы и время.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 мая 2020 для Стрельцов

Сегодня Стрельцы будут заниматься планированием будущего. Общение с друзьями вернет вас к реальности и пониманию того, на что вы тратите свое время.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 мая 2020 для Козерогов

Козерогам захочется уединения. Карантин изрядно забирает у вас энергию, поэтому у вас будет потребность выехать за город, поближе к природе. Воспользуйтесь этим шансом по возможности.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 мая 2020 для Водолеев

Перезагружайтесь от работы с помощью музыки, медитации или йоги. Восстанавливайте утраченные силы, чтобы чувствовать себя счастливыми и полными сил.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 мая 2020 для Рыб

Сегодня для Рыб возможно восстановление отношений. Вероятно, в вашу жизнь захочет кто-то вернуться из прежних пассий.