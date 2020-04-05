Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2020 года, не сулит особых перемен в вашей жизни. Все будет проходить в привычном русле. Читайте гороскоп на 5 апреля 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Воскресенье – семейный день, поэтому проведите его с самыми близкими для вас людьми. Приготовьте вместе вкусный ужин или посмотрите интересный фильм. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 апреля 2020 для Овнов

Возможно неожиданное радостное известие. Везение в этот день на вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 апреля 2020 для Тельцов

В этот день постарайтесь быть честным с собой и проанализируйте свои действия и мысли. Полезной будет прогулка на свежем воздухе и общение с природой. Однако обходите скопление людей и придерживайтесь соответствующей дистанции.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 апреля 2020 для Близнецов

Откажитесь от поступков с двойным смыслом – будьте честными с самим собой, в противном случае имеете высокие шансы поплатиться за даже небольшую ложь. Проявляйте внимание к родным людям и ваше отношение воздастся сторицей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 апреля 2020 для Раков

Сейчас удачное время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня. Если вас будут тревожить плохие мысли – включите успокаивающую музыку и попытайтесь сосредоточиться на чем-то позитивном.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 апреля 2020 для Львов

Берегите горло и связки, высокий шанс подхватить вирусное заболевание. Постарайтесь не выходить на улицу. Если почувствуете, что вам становится хуже – обязательно вызовите домой скорую.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 апреля 2020 для Дев

Сегодня делайте то, что действительно важно для вас. Откажитесь от дел, которыми вы займетесь на показ. Лицемерие, обиды, осуждение относительно других оставьте в прошлом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 апреля 2020 для Весов

Будьте щедрыми и искренними в отношении своих родных людей. Вечер желательно провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой еды лучше отказаться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 апреля 2020 для Скорпионов

Время благоприятное для взвешенных действий и неторопливых решений. Откажитесь от мыслей о любовных делах, займитесь заботой о самом себе. Также полезно подумать над тем, как сделать свою жизнь более осознаннее.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 апреля 2020 для Стрельцов

Внимательно прислушивайтесь к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не рекомендованы (особенно, если вы себя плохо чувствуете), однако легкие занятия спортом пойдут на пользу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 апреля 2020 для Козерогов

Воскресенье лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно только в случае, если они подлежат быстрому завершению.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 апреля 2020 для Водолеев

Займитесь наведением порядка в своих мыслях – проанализируйте где вы кидаетесь в иллюзии. Возможно самое время начать медитировать. В этот день противопоказан алкоголь или споры с близким человеком.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 апреля 2020 для Рыб

Настоящую радость Рыбам принесет чувство самодисциплины. Вас окрылит счастье в момент, когда вы сможете противостоять искушению, а не слепо поддаваться ей.