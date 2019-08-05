Гороскоп на сегодня, 5 августа 2019 года, предусматривает удачный день для начинаний, которые помогут выстраивать доверительные отношения на работе, с друзьями и родными. Читайте гороскоп на 5 августа 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день стоит быть осторожным с деньгами – желательно отказаться от одалживаний. В то же время день благоприятен для переездов, перестройки – пространства, отношений. В любовных делах в этот день можно смело полагаться на свое сердце. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 августа для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 августа 2019 для Овнов

Сегодня на работе не лучшее время для индивидуального труда – возьмитесь за дела, которые нуждаются в командной работе. Впрочем, общение со старшими людьми может протекать достаточно сложно – старайтесь не конфликтовать и быть снисходительным.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 августа 2019 для Тельцов

У представителей этого прекрасного знака сегодня день будет полон яркими и искренними чувствами – повышенная эмоциональность будет иметь положительный характер. За серьезные дела вам может и не слишком захочется браться – что же поделаешь, день такой!

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 августа 2019 для Близнецов

Близнецам сегодня может не хватить чувствительности и гибкости в отношении своего избранника. Что ж, придется любимому человеку набраться терпения! Тем, у кого есть дети, стоит уделить достаточно внимания их развитию и отдыху.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 августа 2019 для Раков

Помните, что дисциплина приносит пользу до тех пор, пока не превращается в тиранию. Внимательно присмотритесь, не впадаете ли в крайности – сейчас самое время их побороть и дать себе и другим немного свободы.

Постарайтесь сегодня не переутомляться и хорошо отдохнуть после тяжелого дня. Теплая ванна перед сном прекрасно поможет снять напряжение и восстановить силы.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 августа 2019 для Львов

Львам рекомендуют взяться за составление плана на ближайшие дни, а то и месяцы. Разберитесь со своими финансами, желаниями, задачами.

Четкое понимание ситуации поможет вам на пути к реализации мечтаний и замыслов.

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Дева (24 августа – 23 сентября)​

Гороскоп на 5 августа 2019 для Дев

Для Дев, которые из-за высокой занятости работой или учебой пренебрегали личной жизнью, сегодня будет удобный случай исправить ситуацию. Поговорите искренне с близкими людьми – есть высокая вероятность того, что они встретят ваши откровения положительно и подарят вам заряд тепла и вдохновения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 августа 2019 для Весов

Весам сегодня в голову могут прийти замечательные идеи по обустройству дома, работы или других аспектов жизни. Есть шансы, что удастся составить план действий на следующий месяц, что существенно освежит вашу жизнь и добавит сил.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 августа 2019 для Скорпионов

Постарайтесь провести как можно больше времени за экраном смартфона, компьютера или телевизора. Расширьте свой круг общения в оффлайне.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 августа 2019 для Стрельцов

В этот день жизнь может затянуть Стрельцов в мощный водоворот – много дел, планов, встреч. Включайте самые высокие мощности и принимайтесь за работу. Если не будет лениться, вложенные усилия вернутся сторицей и уже вскоре вы будете наслаждаться прекрасным результатом.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 августа 2019 для Козерогов

В раздражающих ситуациях будьте дипломатичными. Мысль, что вы всегда правы, может быть губительной для вас. Помните, что у каждого своя правда и то, что другие не соответствуют вашим ожиданиям, является прежде всего вашей проблемой, а не их.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 августа 2019 для Водолеев

Водолеям сегодня стоит отказаться от двузначных слов и поведения. Есть высокие шансы, что вас поймут крайне неправильно. Возьмитесь лучше за налаживание быта, а не за привлечение внимания других.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 августа 2019 для Рыб

На понедельник стоит забыть все претензии – обоснованные и не очень, накопленная в этот день обида отдастся с двойной силой, а потому постарайтесь не копить негативные мысли и эмоции.