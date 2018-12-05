Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для неординарных решений. Вероятно, некоторых немного огорчит хаотичная атмосфера дня. В таком случае избегайте горячих дискуссий. Читайте гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.

Дома следует избегать споров. Постарайтесь не обращать внимания на мелкие выходки близких, а лучше сгладьте ситуацию. От этого выиграют все. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 декабря 2018 для Овна

Овны будут чувствительными к красоте окружающей среды. Стоит идти на прогулку или на выставку. Искусство и причудливые предметы сильно вас впечатлят.

После обеда позаботьтесь о своем комфорте. Момент блаженной лени пойдет вам на пользу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 декабря 2018 для Тельца

Если чувствуете спад – эмоциональный или физический – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, с чем справитесь "на автомате". Неожиданности и случайные знакомства сегодня вам не придутся по душе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 декабря 2018 для Близнецов

Близнецы не позволят другим в этот день посягать на свои призы и прибыли. Главное не встевайте в слишком громкую словесную перепалку!

День будет удачным для мудрых финансовых решений. Советоваться можно с Овнами и Тельцами, впрочем лишь, если видите, что их слова подкреплены действиями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 декабря 2018 для Рака

Ракам вечером стоит маскимально отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книгам, прогулкам. Особенно это касается поглощенных заботами представителей знака.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 декабря 2018 для Льва

Сейчас благоприятное время покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы за несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но качественное.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 декабря 2018 для Девы

У Дев пришло благоприятное время для заключения договоров и союзов. Также удачно будет протекать общение.

Благодаря новой кооперации вы сможете решить большое количество застоявшихся вопросов. Сейчас вам стоит питать искреннее чувство коллективизма и верить в общее дело, иначе успех убежит.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 декабря 2018 для Весов

Высокая вероятность отмены запланированных встреч без особых причин. Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданную весть. Астрологи рекомендуют быть внимательными с финансами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 декабря 2018 для Скорпиона

Для Скорпионов наступило благоприятное время для налаживания отношений разнообразного характера. Благоприятное время для общения и обмена идеями. Можно устроить романтический ужин, сходить в кинотеатр или подарить себе другие приятности, которые вам по душе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 декабря 2018 для Стрельца

У Стрельцов среда имеет все шансы показаться очень замечательным днем. Сегодня представители знака получат возможность избавиться от старых и пагубных привычек и задач, которые не приносят прибыли – ни моральной, ни финансовой. Сегодня вам будет проще, чем всегда отбросить все ненужное.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 декабря 2018 для Козерога

Козероги будут готовы приобщиться к работе, полезной для широкой публики. Представители знака будут использовать сложные ходы и концепции, чтобы доказать свое дело. Вторая половина дня кажется благоприятной для решения семейных вопросов

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 декабря 2018 для Водолея

Амбициозность Водолеев сегодня может сталкиваться с небольшими препятствиями. Будьте терпеливыми и уверенными в своих действиях, и вы сможете решить даже сложные задачи.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 декабря 2018 для Рыб

Рыбы сегодня будут мечтательными. Не стоит беспокоиться о потраченном времени, а лучше смело думать о экзотических путешествиях и экстраординарных происшествиях.

Вечером общение с друзьями вернет вас к реальности. Стоит ожидать интересное предложение, или же его сделать. Не забудьте сегодня о своем друге-Близнеце!