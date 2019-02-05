Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2019 года, предусматривает удачный день для занятий ответственными делами, шансы допустить ошибку мизерные. Читайте гороскоп на 5 февраля 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

День будет благоприятным для любой деятельности, только вот при принятии важных решений стоит твердо хвататься за реальность и не витать в облаках, а взвешивать все за и против. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 февраля 2019 для Овнов

Сегодня в общении с коллегами у Овнов могут возникать недоразумения, которые способны привести к проблемам в работе. Чтобы быть понятым и услышанным, придется приложить немного больше усилий, чем обычно.

А вот семейные разговоры будут протекать без лишних проблем. Можете смело устраивать маленькую уютную семейную прогулку или ужин, или просто позвонить родным и друзьям – они нуждаются в вашей поддержке.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 февраля 2019 для Тельцов

Вторник можно официально назвать днем оптимизма для Тельцов. Черпать его вы сможете из самых разных источников – из монологов с собой, своих мечтаний, из разговоров с друзьями и коллегами, любимых занятий. Ваше вдохновение создаст прекрасную умиротворяющую ауру и будет передаваться окружающим, особенно тем, кто имеет добрые намерения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 февраля 2019 для Близнецов

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы проектов и воплощать трудные задачи. Удача сегодня будет на стороне Близнецов – главное не опускать руки и понимать, что некоторые задачи удастся воплотить не с первой попытки.

В целом день имеет все шансы пролететь в режиме нон-стоп: не успеете вы закончить одно дело, тут же появляется другое. Не расстраивайтесь! Такой ритм вас взбодрит и поднимет настроение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 февраля 2019 для Раков

Обычно скромные Раки, которые известны спокойными и взвешенными словами и действиями, сегодня могут стать душой компании и главными инициаторами праздника, а то и мини-революции. Настроение у представителей этого знака сегодня может показаться воинственным. Удачный момент, чтобы пойти в свой небольшой бой, который вы давно откладывали!

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 февраля 2019 для Львов

Львам может выпасть возможность увидеть результаты вашего труда, вероятно, сделанного довольно давно и уже благополучно забытого вами. Возможно получение средств, которых не ждали, или известия издалека.

Тем представителям знака, которые в этот день отправятся в дорогу, может крупно повезти. Есть высокие шансы, что во время дальнего путешествия или командировки случится судьбоносная встреча.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 февраля 2019 для Дев

Девам стоит быть более чуткими и сдержанными в общении с людьми. Ваши амбиции в общении ни к чему хорошему не приведут – больше слушайте и старайтесь понять, а меньше доказывайте свое. Если вы глаголете истину – ее рано или поздно и так услышат, а вот чрезмерное акцентирование лишь отсрочит понимание.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 февраля 2019 для Весов

День будет особенно благоприятным для Весов, которые занимаются юриспруденцией. Также повезти может и тем, кому надо решить любые правовые вопросы.

На любовном фронте все будет протекать гладко – главное не создавать трудности самому себе. Если такое все же случится, то не огорчайтесь, а принимайтесь налаживать ситуацию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 февраля 2019 для Скорпионов

Скорпионы сегодня имеют высокие шансы осложнить свои отношения с близкими людьми или коллегами. Причиной этого может стать ваша бурная реакция на ситуацию, которая будет вам не совсем нравиться.

Стоит принять во внимание, что сейчас общественная деятельность принесет вам больше пользы, чем индивидуальная.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 февраля 2019 для Стрельцов

У Стрельцов сегодня будет благоприятный день для любой работы. Особенно удачно будут идти подсчеты, анализ данных, работа с компьютерами.

Мелкие вопросы на работе стоит пробовать решить самостоятельно, а вот в личных вопросах не стесняйтесь звать друзей на разговор.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 февраля 2019 для Козерогов

Если затянула обыденность и вы нуждаетесь в изменениях, то принимайтесь продумывать интересный досуг. Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет меняться. Возьмите дело в свои руки, обзвоните друзей и у вас точно появится интересненький план на вечер, а то и на следующий уикенд.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 февраля 2019 для Водолеев

На работе у Водолеев сегодня все пойдет по налаженной схеме – особых неприятностей или больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с коллегами и начальством будут идти в дружелюбном русле.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 февраля 2019 для Рыб

Рыбам в этот день не стоит ожидать подарков судьбы. Стоит брать инициативу в свои руки и самостоятельно налаживать дело за делом.

В этот день представители знака смогут увидеть свои проблемы в ином свете. Это поможет найти новые выходы из старых ситуаций.