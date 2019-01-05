Гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 5 января 2019 года, предусматривает день благоприятный для общения. Чаще выходите из дома, а если это невозможно – приглашайте гостей к себе. Читайте гороскоп на 5 января 2019 года для всех знаков зодиака дальше в материале.
В этот день не стоит отказываться от приглашений друзей или родственников. Встречи будут проходить в миролюбивом русле и с теплой атмосферы. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 5 января 2019 для Овнов
Вам стоит отвлечься от работы или мыслей о ней. Немного остыньте и дайте отдохнуть голове. Однако отдохнуть надо по-настоящему полную, а не "одной мыслью там, другой в работе".
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 5 января 2019 для Тельцов
Ленивое настроение слишком сильно не гоните. Возможно именно оно станет той движущей силой, которая поможет вам придумать хорошее решение для решения наболевшего вопроса.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 5 января 2019 для Близнецов
Будьте искренними в разговорах с друзьями и любимым человеком. Говорите, три четверти того, что чувствуете. Сокрытие собственных эмоций может стать причиной недоразумений, которые вам ни к чему.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 5 января 2019 для Раков
Оставьте стресс в прошлом.Если это будет трудно, попробуйте проанализировать, что вас беспокоит и какие еще эмоции вызывает. Глубинное понимание поможет легче воспринимать проблемы, которые вас беспокоят.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 5 января 2019 для Львов
Не стоит засиживаться дома без дела. Такое развитие дел придаст вам грусти в конце уикенда. Вспомните, воплощение чего по намеченному вы давно откладывали, и беритесь за дело.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 5 января 2019 для Дев
Девам желательно трепетно прислушиваться к своему организму в этот день. Не стоит налегать на пищу, которая может ухудшить ваше состояние. Тем более, что избыток потребленного может стать причиной усталости и хандры.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 5 января 2019 для Весов
Весы ожидает спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные нужды, даже если они кажутся не такими уж первоочередными.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 5 января 2019 для Скорпионов
Скорпионам сегодня стоит с осторожностью подходить к покупкам. Лучше дважды подумать, чтобы не купить хлам.
В разговорах с родными не забывайте о благодарности. Это поможет наладить теплые контакты.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 5 января 2019 для Стрельцов
Рождении под знаком Стрельца в эту субботу имеют все шансы найти себе новое хобби. Подсказка может прийти в самый неожиданный момент. Поэтому выключайте сериал и думайте, что вам действительно нравится и приносит качественное удовлетворение.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 5 января 2019 для Козерогов
Постарайтесь не воспринимать близко к сердцу сказанное другими людьми. Впрочем к дружеским советам иногда стоит и прислушаться.
Главное – отбросьте зависть на второй план. Помните, что действительно будете ценить только те достижения, которых достигли по собственному желанию, а не наперекор кому-то.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 5 января 2019 для Водолеев
Водолеям стоит обходить крупные торгово-развлекательные центры и отдать предпочтение паркам или иным оазисам природы. Большое скопление людей может привести не к самым приятным ощущениям ближе к вечеру.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 5 января 2019 для Рыб
Самое подходящее время для Рыб, чтобы обдумывать изменения в жизни и браться за их реализацию. Вспомните, как вы представляете лучшую версию себя и начинайте двигаться в задуманном направлении.