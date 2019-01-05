Гороскоп на сегодня, 5 января 2019 года, предусматривает день благоприятный для общения. Чаще выходите из дома, а если это невозможно – приглашайте гостей к себе. Читайте гороскоп на 5 января 2019 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день не стоит отказываться от приглашений друзей или родственников. Встречи будут проходить в миролюбивом русле и с теплой атмосферы. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 января 2019 для Овнов

Вам стоит отвлечься от работы или мыслей о ней. Немного остыньте и дайте отдохнуть голове. Однако отдохнуть надо по-настоящему полную, а не "одной мыслью там, другой в работе".

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 января 2019 для Тельцов

Ленивое настроение слишком сильно не гоните. Возможно именно оно станет той движущей силой, которая поможет вам придумать хорошее решение для решения наболевшего вопроса.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 января 2019 для Близнецов

Будьте искренними в разговорах с друзьями и любимым человеком. Говорите, три четверти того, что чувствуете. Сокрытие собственных эмоций может стать причиной недоразумений, которые вам ни к чему.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 января 2019 для Раков

Оставьте стресс в прошлом.Если это будет трудно, попробуйте проанализировать, что вас беспокоит и какие еще эмоции вызывает. Глубинное понимание поможет легче воспринимать проблемы, которые вас беспокоят.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 января 2019 для Львов

Не стоит засиживаться дома без дела. Такое развитие дел придаст вам грусти в конце уикенда. Вспомните, воплощение чего по намеченному вы давно откладывали, и беритесь за дело.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 января 2019 для Дев

Девам желательно трепетно прислушиваться к своему организму в этот день. Не стоит налегать на пищу, которая может ухудшить ваше состояние. Тем более, что избыток потребленного может стать причиной усталости и хандры.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 января 2019 для Весов

Весы ожидает спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные нужды, даже если они кажутся не такими уж первоочередными.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 января 2019 для Скорпионов

Скорпионам сегодня стоит с осторожностью подходить к покупкам. Лучше дважды подумать, чтобы не купить хлам.

В разговорах с родными не забывайте о благодарности. Это поможет наладить теплые контакты.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 января 2019 для Стрельцов

Рождении под знаком Стрельца в эту субботу имеют все шансы найти себе новое хобби. Подсказка может прийти в самый неожиданный момент. Поэтому выключайте сериал и думайте, что вам действительно нравится и приносит качественное удовлетворение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 января 2019 для Козерогов

Постарайтесь не воспринимать близко к сердцу сказанное другими людьми. Впрочем к дружеским советам иногда стоит и прислушаться.

Главное – отбросьте зависть на второй план. Помните, что действительно будете ценить только те достижения, которых достигли по собственному желанию, а не наперекор кому-то.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 января 2019 для Водолеев

Водолеям стоит обходить крупные торгово-развлекательные центры и отдать предпочтение паркам или иным оазисам природы. Большое скопление людей может привести не к самым приятным ощущениям ближе к вечеру.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 января 2019 для Рыб

Самое подходящее время для Рыб, чтобы обдумывать изменения в жизни и браться за их реализацию. Вспомните, как вы представляете лучшую версию себя и начинайте двигаться в задуманном направлении.