Гороскоп на сегодня, 5 марта 2019 года, предусматривает благоприятный день для любой умственной работы, а вот за тяжелые физические задачи стоит браться постепенно. Читайте гороскоп на 5 марта 2019 года для всех знаков зодиака далее в материале.

В делах можно полагаться на интуицию. Сегодня желательно избегать любых властных структур. В целом же дню будет присуща излишняя эмоциональность, есть высокие шансы сделать необдуманный импульсивный шаг. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 марта 2019 для Овнов

Интеллектуальные способности Овнов во вторник будут полностью активизированы. Новые знания вам сегодня просто жизненно необходимы. Если проведете день в лености и апатии, то рискуете упустить хороший шанс в жизни.

Из-за высокой концентрации и внимательности сегодня можно заниматься ответственными делами, шансы допустить ошибку мизерные.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 марта 2019 для Тельцов

Сегодня Тельцы могут сами себя поставить в неоднозначное положение. С одной стороны может захотеться рассказать кому-нибудь о том, что у вас на душе, а с другой – вам не хочется выдавать все свои секреты.

Чтобы потом не жалеть, постарайтесь не выбалтывать то, что не желаете разглашать. Остерегайтесь и сплетен, они могут сыграть с вами злую шутку.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 марта 2019 для Близнецов

У Близнецов сегодня может проснуться незаурядное чувство юмора. Представителям знака будет хотеться поддразнивать коллег и неустанно шутить. Что ж, звание души коллектива вам гарантировано!

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 марта 2019 для Раков

Уверенным в себе Ракам сегодня может понадобиться поддержка с тыла. Особенно тем, кто имеет репутацию руководителя, лидера. Со стороны может выглядеть, что вы контролируете других, но на самом деле неуверенность будет очень вас расшатывать.

Будьте снисходительны, и тогда вы получите шансы немного больше нравиться окружающим и чувствовать себя более комфортно в общении.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 марта 2019 для Львов

Тщательно выбирайте, на что тратить энергию и где ее приберечь. Она вам еще понадобится. Плохое время, чтобы отправляться за покупками. Лучше отложить траты на другой день, а сейчас займитесь делами домашними или душевными.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 марта 2019 для Дев

Девам могут напомнить о себе хронические заболевания. При возникновении уже знакомых симптомов обратитесь к врачу и не игнорируйте лечение. Помните, что чем раньше вы начнете бороться с болезнью – тем больше шансов быстро ее одолеть.

Пересмотрите свое питание и больше времени проводите на свежем воздухе. Это поможет избежать проблем в будущем и убережет вас от больших расходов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 марта 2019 для Весов

Весам сегодня вряд ли захочется тратить время на пустые разговоры. Вероятно, вы скорее будете стремиться просто посидеть в тишине и ни о чем не думать, чем втягиваться в беседы.

Постарайтесь понятно объяснить окружающим ситуацию, иначе есть шансы, что они воспримут вас высокомерным персонажем. Впрочем, это прежде всего их проблемы, а не ваши.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 марта 2019 для Скорпионов

На Скорпионов неожиданно может навалиться водоворот энергии – не бойтесь тратить её сполна! Дома предусмотрительно выполните всю работу в первой половине дня, чтобы после обеда иметь время на гуляния.

У представителей этого прекрасного знака сегодня день будет полон ярких и искренних чувств – повышенная эмоциональность будет иметь положительный характер. За серьезные дела вам может и не слишком хочется браться – что ж поделаешь, день такой!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 марта 2019 для Стрельцов

Для Стрельцов настало время сближения и романтики на самом качественном уровне. Тем, у кого есть пара, рекомендовано устроить незабываемый вечер с любимым человеком. Одиноким представителям знака желательно выйти в люди – так вы получите шанс на интересное знакомство, которое в корне может изменить вашу жизнь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 марта 2019 для Козерогов

Козерогам сегодня хорошо будет удаваться решение вопросов с недвижимостью и государственными органами. Можно заниматься организаторской работой – в этой сфере трудностей возникать не должно.

По возможности стоит отправиться отдыхать на природу. Идеально, если получится поехать в горы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 марта 2019 для Водолеев

Сегодня Водолеям будет под силу одолеть даже самое безнадежное дело. Главное – не тратить зря силы (например, на ссоры или споры), а направить энергию в конструктивное русло .

Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров, а больше времени отдайте тем контактам, которые непосредственно касаются важных дел.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 марта 2019 для Рыб

Во вторник не стоит решать важные дела, по возможности займитесь ими в другой день или на следующей неделе. Сегодня Рыб будет очень легко вывести из себя, поэтому не планируйте встречи с людьми, которые теоретически могут вас рассердить или же принести негатив.