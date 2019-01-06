Гороскоп на сегодня, 6 января 2019 года, предусматривает удачный день для принятия трудных решений. Сегодня стоит позволять вещам происходить естественным образом. Читайте гороскоп на 6 января 2019 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день следует быть внимательным к своим эмоциям и желаниям. Не позволяйте другим поколебать ваш покой. В то же время сутки будет благоприятными для добрых дел и проявления теплых чувств. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 6 января 2019 для Овнов

Будьте осторожны на дороге и при исполнении не самых безопасных работ. Не помешает осторожность и в общении, старайтесь говорить только о собственных чувствах и не обвинять других. В противном случае может разгореться спор, на который потратите слишком много сил.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 6 января 2019 для Тельцов

Тельцов сегодня может постигнуть встреча с человеком, который придаст изюминку вашей жизни. При разговоре будьте собой и демонстрируйте благодарность за то, что имеете. Если же будете жаловаться на все, то можете оттолкнуть от себя потенциального друга или любимого человека.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 января 2019 для Близнецов

Семейные хлопоты могут свалиться на голову Близнецов в это воскресенье. Глубоко подышите и со спокойной головой беритесь за новые вызовы. Вы справитесь с ними без особых хлопот. Главное зря не нервничать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 января 2019 для Раков

Раков сегодня поглотят домашние дела. Вероятно, что от водоворота событий некогда будет отдохнуть. Впрочем затраченные силы вернутся к вам сторицей уже в ближайшем будущем. Поэтому ничего унывать!

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 6 января 2019 для Львов

Львам стоит быть осторожным со здоровьем. Особенно бдительными следует быть тем, кто имеет хронические заболевания. В первую очередь берегитесь от стресса, который может стать главной причиной плохого самочувствия.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 6 января 2019 для Дев

Сегодня вам как никогда следует помнить, что любые хорошие времена – это результат упорного труда в прошлом. Так что беритесь за дело и белая полоса не заставит себя ждать!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 6 января 2019 для Весов

Весам стоит не нервничать при появлении испытаний судьбой. В первую очередь выдохните и расслабьтесь, ведь именно лишний стресс может стать причиной неудачного решения. Даже если в важном деле что-то пойдет не так, старайтесь не вешать носа и планируйте следующую попытку.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 6 января 2019 для Скорпионов

Не бойтесь терять – взамен придет что-то лучшее и ценнее, нужно только немного времени. Ничего до последнего держаться за безнадежные проекты или людей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 6 января 2019 для Стрельцов

Не оглядывайтесь на прошлое и перестаньте сотый прокручивать неудачные сценарии в голове. Действительно важно только настоящее и именно на нем стоит сконцентрироваться – будь то в личной или в профессиональной жизни.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 6 января 2019 для Козерогов

Вы можете ожидать интересную весть или предложение. Новость может внести существенные коррективы в вашу обыденность. Вам останется только решить, как реагировать на изменения.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 6 января 2019 для Водолеев

Не берите себе в голову проблемы из прошлого. Лучше сконцентрируйтесь на текущих задачах. Ведь работы у вас сегодня может оказаться не мало и выполнить ее желательно как можно лучше.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 января 2019 для Рыб

В трудных ситуациях сделайте все от вас зависящее и попробуйте излишне не волноваться за то, что изменить не можете. Это спасет вас от лишнего стресса.

Стоит быть осторожным с операциями с деньгами. Не искушайтесь на сомнительные предложения.