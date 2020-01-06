Гороскоп на сегодня, 6 января 2020 года, предусматривает день, в который стоит сосредоточиться на сотрудничестве. В эти сутки не стоит увлекаться чрезмерным самолюбованием – на горизонте могут возникнуть новые трудности. Читайте гороскоп на 6 января 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня будет проще, чем обычно справиться с надоедливой проблемой. Благодаря настойчивости и усилиям, которые вы приложите – вы добьетесь успеха. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 6 января 2020 для Овнов

Вам стоит избегать жарких дискуссий. Вы любите громко говорить, преданно отстаивать свои аргументы и убеждать других, но на этот раз вам следует отказаться от такого развития событий. Ваши риторические способности временно не будут приносить желаемого результата.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 6 января 2020 для Тельцов

Вы ждете больших перемен в своей жизни, но помните, что они не придут сами собой. Настало время составить точный план действий. Вы точно знаете, какой цели хотите достичь, и теперь вам следует определиться, как вы это сделаете.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 января 2020 для Близнецов

Попробуйте сосредоточиться на развитии профессиональных навыков. Они составляют абсолютный фундамент для достижения успеха. Не поленитесь прислушиваться к советам профессионалов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 января 2020 для Раков

Настроение дня может вдохновить вас на расширение круга друзей. Даже если вы не слишком смелые, сегодня у вас будет достаточно храбрости. Есть шанс, что кто-то из ваших друзей захочет быть ближе к вам.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 6 января 2020 для Львов

Сегодня к вам будет возвращаться вложенное – то ли деньги, то ли затраченное время. Вероятно, что вам вернут старые долги или пригласят на интересное событие.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 6 января 2020 для Дев

Сутки заставит вас чувствовать себя прекрасно. В профессиональных вопросах возможны изменения, на которые вы долго надеялись. Отношения с руководителем могут достичь более высокого уровня понимания.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 6 января 2020 для Весов

Вы никого не оставите без внимания сегодня. Вокруг вас будет постоянное движение. Вы стремитесь вступать в разговоры, которые обогатят вас новыми знаниями. Есть высокие шансы получить максимум от дня.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 6 января 2020 для Скорпионов

Сегодня вам захочется приложить больше усилий для налаживания интимной жизни. Сутки будут щедрыми на разного рода подсказки, которые помогут воплотить желаемое в жизнь. Желание сопротивляться изменениям сегодня значительно ослабнет.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 6 января 2020 для Стрельцов

Сутки обещает представителям знака очень большой поток жизненных сил. Вы почувствуете это в виде мощного желания изменить свои привычки или имидж. Много кто стремиться стать видимым и узнаваемым даже в ситуациях, которые, казалось бы, не приносят популярности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 6 января 2020 для Козерогов

Сутки подарит хорошую возможность собрать все силы для деловых начинаний. Однако, прежде чем действовать, проанализируйте препятствия. Вашими союзниками сегодня будут Скорпионы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 6 января 2020 для Водолеев

Сегодня вам с легкостью будет удаваться быть добродушным, дружелюбным и теплым. Ваша сердечность в этот день поможет вам решить наболевшие вопросы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 января 2020 для Рыб

Вы опять начнете выдумывать все возможные препятствия и оправдания, чтобы не принимать полноценного участия в семейной жизни и не помогать близким. Ваша отстраненность может поставить под угрозу возможность налаживания близости.