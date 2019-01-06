Гороскоп на сегодня, 7 января 2019 года, предусматривает день удачный для широких жестов и добрых дел. Удачно будут проходить беседы и застолья. Читайте гороскоп на 7 января 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

Не стоит излишне волноваться из-за услышанного, особенно, если это сплетни. Тем более, что сегодня стоит больше внимания уделить родным людям и тем, кто в ней нуждается. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 7 января 2019 для Овнов

Овнам стоит немного времени уделить родным и друзьям. Позвоните первыми и наладьте контакт с человеком, которого вы начали терять. Судьба сегодня будет способствовать вам в таких делах.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 7 января 2019 для Тельцов

Тельцы в этот день будут полны энтузиазма, если это не так, то возьмите минутку, чтобы отдохнуть и подумать. Именно сегодня вы можете придумать, как сделать вашу жизнь комфортнее и уютнее именно для вас. Начать можно с мелочей!

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 7 января 2019 для Близнецов

Время от времени люди говорят не совсем то, что думают. Именно сегодня Близнецам придется столкнуться с такой ситуацией. Поэтому, если услышите не те слова, которых ждали не спешите устраивать сцены. Лучше дайте этому немного времени.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 7 января 2019 для Раков

Ракам, которые только начинают романтические отношения, удастся сегодня немного пофлиртовать. Желательно не забегать на перед и не строить грандиозных планов. Они могут оказаться замком из песка и к добру не приведут. Поэтому наслаждайтесь моментом и будьте здесь и сейчас.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 7 января 2019 для Львов

Самобичевание ни к чему хорошему не приведет. Отпустите ситуации, которые вам не подконтрольны. Сегодня на это вам удастся найти вдохновение. Если процесс покажется тяжелым, то найдите компанию для дружеской беседы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 7 января 2019 для Дев

Девы – вспомните, что ваша жизнь принадлежит вам и не стоит откладывать ее на потом. Сделайте то, о чем давно мечтали и не бойтесь себе позволять быть таким, каким вы есть.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 7 января 2019 для Весов

Весы ￼ожидает особый сюрприз от родного человека. Это может быть как родственник, друг или любимая особа. Попробуйте воспринять дар с благодарностью, даже, если на первый взгляд сюрприз окажется не совсем уместным или же пустяковым.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 7 января 2019 для Скорпионов

Скорпионов сегодня может постигнуть встреча с человеком, который добавит изюминку к вашей жизни. При разговоре будьте собой и демонстрируйте благодарность за то, что имеете. Если же будете жалеться на все, то можете оттолкнуть от себя потенциального друга или любимого человека.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 7 января 2019 для Стрельцов

Легкость будет сопровождать Стрельцов в этот день. Вполне вероятно, что именно сегодня вам удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 7 января 2019 для Козерогов

Удачный день для того, чтобы реализовать хотя бы один маленький шаг, который приблизит вас к заветной мечте. Особенно, это касается тех, у кого нет пары. Лучшего партнера вы найдете именно тогда, когда сами будете отвечать вашим ожиданиям и будете удовлетворены своими действиями и достижениями. Так пора действовать!

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 7 января 2019 для Водолеев

Не засиживайтесь дома вечером. Попробуйте найти возможность выбраться в гости или заняться любимым хобби вне дома. В таком случае судьба может принести вам интересный подарок.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 7 января 2019 для Рыб

Забудьте об азартных играх, лотереях или неуверенных договоренностях на понедельник. Это сегодня точно не для вас. Шансы попасть впросак невероятно высокие.