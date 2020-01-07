Гороскоп на сегодня, 7 января 2020 года, предусматривает день в который стоит идти на примирение, но прислушиваться к своему сердцу. Спешите медленно сегодня. Читайте гороскоп на 7 января 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Все, что происходит сегодня, будет уроком в жизни, который надо усвоить. Будьте осторожны, ведь каждая ситуация и каждое слово могут быть ключевыми. Не горячитесь. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 7 января 2020 для Овнов

Для вас сутки выдадутся удачным периодом для знакомства с новыми друзьями. Вы будете рады открыть себя для изучения чего-то интересного. Вам будет легко понять, во что стоит вложить свое время, чтобы получить ожидаемый результат. Впрочем ваш непомерный энтузиазм может сначала напугать ваших близких.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 7 января 2020 для Тельцов

День выдастся удачным для сбора дополнительных средств на воплощение своей мечты. Вы укрепите свои намерения и найдете замечательные возможности, которые помогут вам воплотить самое заветное.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 7 января 2020 для Близнецов

Сегодня ваша энергия моментами может казаться заблокированной. Вы можете почувствовать сильное сопротивление, которое стремится вырываться в приступы ярости. Старайтесь обеспечить себе максимальный физический комфорт.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 7 января 2020 для Раков

Вы легко найдете способ удачно провести свободное время. Вероятно, что удастся научиться новому – например, получить знания, которые позволят вам дополнить ваш образ.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 7 января 2020 для Львов

Любите жизнь, даже если она не идеальна. Звезды помогут увидеть несколько позитивных моментов в вашей жизни, на которые вы раньше не обращали внимания.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 7 января 2020 для Дев

Вложите время в планирование долгосрочных заработков. Умерьте необходимость быть первым во всех видах деятельности сегодня. Роль лидера вам подходит, но сегодня ваша активность может наткнуться на сопротивление.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 7 января 2020 для Весов

Если не говорить откровенно с близкими, а замалчивать свои обиды – можно создать себе настоящую бомбу. Вместо того, чтобы затем провоцировать ссоры, попробуйте начать долгий честный разговор. Другая сторона может вам прояснить моменты, о которых вы не имели представления и которые изменят ваше мнение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 7 января 2020 для Скорпионов

Звезды советуют переосмыслить ваше самовосприятие. Вы достигли определенного успеха и имеете право гордиться собой. Это стоило вам больших усилий – не стесняйтесь отблагодарить себя.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 7 января 2020 для Стрельцов

Сегодня можно ожидать большой дозы положительной энергии. Проблема, которая вас беспокоит несколько дней, вдруг станет пустяком. Глядя на эту ситуацию с другой стороны, вы увидите, что все было не так уж и просто с самого начала.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 7 января 2020 для Козерогов

Вскоре вам придется столкнуться со многими вызовами. Вы надеялись на перерыв, но взамен можете встретить еще одну порцию обязанностей и стрессовых ситуаций. Однако не сдавайтесь и постарайтесь избегать людей, которые повышают ваше давление. Сосредоточьтесь на своих обязанностях и все закончится хорошо.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 7 января 2020 для Водолеев

У вас в последнее время была не самая веселая полоса в жизни. Если месяц не удается прожить с наслаждением – подумайте, где вы можете дать себе отдохнуть и от чего отказаться себе же на пользу.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 7 января 2020 для Рыб

Определенная ностальгия может охватить представителей знака сегодня. Спровоцирует ее скорее всего нехватка энергии, а также желание не работать. Оно будет сильнее обязанностей, работы и заданий. Возможно вам стоит подумать об отпуске.