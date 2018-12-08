Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака предполагает противоречивый день. Следует быть осторожным со словами и помыслами. Не стоит высказывать свое мнение сгоряча, особенно, если вы чувствуете, что не слишком контролируете то, что говорите. Читайте гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.

День не подходит для стрижек и смены имиджа. Для одежды лучше выбирать сдержанные цвета. Не слишком стоит ожидать на помощь других. Из-за высокой занятости большинство сегодня будет заботиться в первую очередь о себе. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 8 декабря 2018 для Овна

В этот день Овны будут очень коммуникативными. Впрочем, будьте осмотрительны, когда будете рассказывать о небольших тайнах или фактах довольно известной персоны. Вас могут обвинить в клевете. Впрочем, личные дела сегодня будут получаться как никогда легко.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 8 декабря 2018 для Тельца

Тельцы должны быть осторожны сегодня, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не торопитесь и не огорчайтесь, если окажется, что вы куда-нибудь опоздали.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 8 декабря 2018 для Близнецов

Сегодня Близнецы могут открыть неожиданно для себя свои новые помыслы и идеи. Вероятно, что вы найдете новое и интересное хобби. В общем день будет благоприятным для Близнецов, которые имеют отношение к науке.

Друзей в этот день ищите между Раков и Дев, которые скорее всего поддержат вас в сложных моментах.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 8 декабря 2018 для Рака

Ракам сегодня желательно заняться делами, связанными с наукой, искусством и любым творчеством.

Есть высокие шансы, что сегодня вам захочется вечером больше времени побыть дома. Это и не удивительно, ведь это место, где вы можете по-настоящему восстановить силы.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 8 декабря 2018 для Льва

Сегодня желательно не ссориться с окружающими, а если вы уже с кем-то поссорились – миритесь. Для Львов день благоприятен для выполнения обещаний, в том числе и старых.

От заключения важных сделок, решения финансовых вопросов лучше воздержаться.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 8 декабря 2018 для Девы

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Пришло идеальное время для амурных дел. Одинокие представители знака могут смело отправляться на романтическое свидание. Звезды будут способствовать новым знакомствам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 8 декабря 2018 для Весов

Рекомендуется соблюдать осторожность в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение раздражающих ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 8 декабря 2018 для Скорпиона

Скорпионы сегодня будут мечтательными. Не стоит беспокоиться о потраченном времени, а лучше смело думать о экзотических путешествиях и экстраординарных происшествиях.

Вечером общение с друзьями вернет вас к реальности. Стоит ожидать интересное предложение, или же его сделать. Не забудьте сегодня о своем друге-Близнеце!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 8 декабря 2018 для Стрельца

Стрельцы не позволят другим в этот день посягать на свои призы и прибыли. Главное не встрягайте в слишком громкую словесную перепалку!

День будет удачным для мудрых финансовых решений. Советоваться можно с Овнами и Тельцами, впрочем лишь, если видите, что их слова подкреплены действиями.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 8 декабря 2018 для Козерога

Козерогам сегодня рекомендуется побольше времени посвятить семье и близким. Вы можете совместно заняться домашними делами, сходить за покупками или устроить прогулку на свежем воздухе.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 8 декабря 2018 для Водолея

Если чувствуете спад – эмоциональный или физический – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, с чем справитесь "на автомате". Неожиданности и случайные знакомства сегодня вам не придутся по душе.

Можете провести немного времени за спортом – фитнес, зал, йога или что-то другое. Это поможет вам расслабиться и перезагрузиться перед новой неделей, которая обещает быть более насыщенной.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 декабря 2018 для Рыб

День будет удачным для любовных дел. Вечером доверяй своей интуиции. Ваше предчувствие может оказаться пророческим. Смело можете делиться сокровенным с Тельцами.