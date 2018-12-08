Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака предполагает противоречивый день. Следует быть осторожным со словами и помыслами. Не стоит высказывать свое мнение сгоряча, особенно, если вы чувствуете, что не слишком контролируете то, что говорите. Читайте гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака дальше в материале.
День не подходит для стрижек и смены имиджа. Для одежды лучше выбирать сдержанные цвета. Не слишком стоит ожидать на помощь других. Из-за высокой занятости большинство сегодня будет заботиться в первую очередь о себе. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 8 декабря 2018 для Овна
В этот день Овны будут очень коммуникативными. Впрочем, будьте осмотрительны, когда будете рассказывать о небольших тайнах или фактах довольно известной персоны. Вас могут обвинить в клевете. Впрочем, личные дела сегодня будут получаться как никогда легко.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 8 декабря 2018 для Тельца
Тельцы должны быть осторожны сегодня, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не торопитесь и не огорчайтесь, если окажется, что вы куда-нибудь опоздали.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 8 декабря 2018 для Близнецов
Сегодня Близнецы могут открыть неожиданно для себя свои новые помыслы и идеи. Вероятно, что вы найдете новое и интересное хобби. В общем день будет благоприятным для Близнецов, которые имеют отношение к науке.
Друзей в этот день ищите между Раков и Дев, которые скорее всего поддержат вас в сложных моментах.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 8 декабря 2018 для Рака
Ракам сегодня желательно заняться делами, связанными с наукой, искусством и любым творчеством.
Есть высокие шансы, что сегодня вам захочется вечером больше времени побыть дома. Это и не удивительно, ведь это место, где вы можете по-настоящему восстановить силы.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 8 декабря 2018 для Льва
Сегодня желательно не ссориться с окружающими, а если вы уже с кем-то поссорились – миритесь. Для Львов день благоприятен для выполнения обещаний, в том числе и старых.
От заключения важных сделок, решения финансовых вопросов лучше воздержаться.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 8 декабря 2018 для Девы
Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.
Пришло идеальное время для амурных дел. Одинокие представители знака могут смело отправляться на романтическое свидание. Звезды будут способствовать новым знакомствам.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 8 декабря 2018 для Весов
Рекомендуется соблюдать осторожность в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение раздражающих ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 8 декабря 2018 для Скорпиона
Скорпионы сегодня будут мечтательными. Не стоит беспокоиться о потраченном времени, а лучше смело думать о экзотических путешествиях и экстраординарных происшествиях.
Вечером общение с друзьями вернет вас к реальности. Стоит ожидать интересное предложение, или же его сделать. Не забудьте сегодня о своем друге-Близнеце!
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 8 декабря 2018 для Стрельца
Стрельцы не позволят другим в этот день посягать на свои призы и прибыли. Главное не встрягайте в слишком громкую словесную перепалку!
День будет удачным для мудрых финансовых решений. Советоваться можно с Овнами и Тельцами, впрочем лишь, если видите, что их слова подкреплены действиями.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 8 декабря 2018 для Козерога
Козерогам сегодня рекомендуется побольше времени посвятить семье и близким. Вы можете совместно заняться домашними делами, сходить за покупками или устроить прогулку на свежем воздухе.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 8 декабря 2018 для Водолея
Если чувствуете спад – эмоциональный или физический – не беритесь за новые дела, а лучше делайте то, с чем справитесь "на автомате". Неожиданности и случайные знакомства сегодня вам не придутся по душе.
Можете провести немного времени за спортом – фитнес, зал, йога или что-то другое. Это поможет вам расслабиться и перезагрузиться перед новой неделей, которая обещает быть более насыщенной.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 8 декабря 2018 для Рыб
День будет удачным для любовных дел. Вечером доверяй своей интуиции. Ваше предчувствие может оказаться пророческим. Смело можете делиться сокровенным с Тельцами.