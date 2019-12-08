Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2019 года, предусматривает удачный день для общения. Сегодня легко будет удаваться налаживание контактов. Читайте гороскоп на 8 декабря 2019 для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 8 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Овнов

Доверьтесь своей интуиции и следуйте ее указаниям, ведь сегодня вы можете начать совершенно новый этап в жизни. Возможно, вы наладите новые контакты, которые изменят вашу жизнь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Тельцов

Уделите больше времени на наблюдения и на то, чтобы увидеть скрытое под поверхностью. Принимайте меры, только если с ними соглашается ваш внутренний голос.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Близнецов

Держись крепко, потому что дела ускорятся. Вы, вероятно, освободитесь от того, что вас ограничивает, и будете двигаться вперед к воплощению своих идей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Раков

День обещает быть насыщенным контактами, встречами и беседами. Вы получите много разнообразной информации из разных источников. Стойте крепко на земле.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Львов

Сегодняшний день может стать для вас переломным. Вы можете закончить свое долгосрочное дело и оказаться на перекрестке, на грани чрезвычайно важного изменения.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Дев

Вам советуют подготовиться ко Дню, богатому впечатлениями. Возможно, вы не сможете удовлетворить свои потребности, и все может пойти не по плану. Отсутствие ответственности создает реальность, полную недостатков.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Весов

Вы, вероятно, будете избегать активности и сосредотачиваться на собственных внутренних переживаниях. Вам стоит найти баланс в жизни. Вы увидите преимущества времени, проведенного наедине.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Скорпионов

Будьте внимательны и осторожны. Подумайте спокойно, прежде чем принимать важное решение. Также помните, что существует принципиальная разница между тем, чтобы быть одиночкой и одиноким.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Стрельцов

Сутки обещают серьезные перемены в жизни и совершенно новые ситуации. Делайте вдумчивые суждения о своей жизни и принимайте осознанные решения. Откажитесь от того, в чем вы сомневаетесь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Козерогов

Наслаждайтесь сегодняшним днем и тем, что дарят вам жизнь и мир. Творчество и упорный труд принесут вам отличные результаты.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Водолеев

Будьте готовы к творческим идеям и помните, что каждое ваше действие имеет шансы на успех. Берегите свое тело и используйте все, что заставит вас почувствовать себя наполненным позитивной энергией.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 декабря 2019 для Рыб

Отбрасывайте лишний шум из повседневной жизни. Обратите внимание на свои мечты и предчувствия. Верьте в свои мечты и смотрите на свое будущее с оптимизмом.